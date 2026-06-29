– Foto: Marcel Eichholz/FuPa

Meister, Aufsteiger, Torschützenkönig – die Saison 2025/2026 war für die TG Gönningen ein voller Erfolg. Im FuPa-Teamcheck blickt Trainer Kaan Wehrle auf eine perfekte Spielzeit zurück und erklärt, warum das erklärte Ziel für die neue Saison in der Kreisliga A Alb trotzdem nur eines lautet: Klassenerhalt.

Klarer kann eine Saisonbilanz kaum ausfallen. „Wir sind Meister geworden und aufgestiegen. Besser hätte es nicht laufen können", sagt Kaan Wehrle gegenüber FuPa. Der einzige Verbesserungswunsch des Trainers: die Defensive weiter stärken. Ein Fingerzeig, dass Wehrle auch in der Euphorie des Aufstiegs den Blick für das Wesentliche nicht verliert.

Vorbereitung im Schwarzwald: Teamgeist tanken

Als Highlight der Vorbereitung auf die Saison 2026/2027 steht ein Trainingslager im Schwarzwald auf dem Programm. Abseits des Alltags, in neuer Umgebung – solche gemeinsamen Erfahrungen schweißen zusammen und legen den Grundstein für eine erfolgreiche Spielzeit. Für einen Aufsteiger, der als Einheit funktionieren muss, ist das kein unwichtiges Signal.

Drei Leistungsträger stechen heraus

Lobende Worte hat Wehrle für gleich drei Spieler parat. Allen voran Tobias Schwarz, der sich in dieser Saison die Torschützenkönigskrone sicherte. Darüber hinaus hätten Patrice Olzmann und Jonas Seidl eine bemerkenswerte Entwicklung genommen. Drei Spieler, die in der neuen Liga gefordert sein werden – und auf die der Trainer offensichtlich zählt.

Zielsetzung: Demut vor der neuen Aufgabe

Trotz des Meistertitels bleibt Wehrle mit den Erwartungen bewusst auf dem Boden. Das Ziel für die kommende Saison ist klar und ohne Umschweife formuliert: „Nur der Klassenerhalt." Ein Trainer, der weiß, dass eine neue Liga neue Herausforderungen bringt – und der seine Mannschaft nicht mit unrealistischen Ansprüchen unter Druck setzen will.

Ligaeinteilung noch offen: Favoriten noch unklar

Einen klaren Meisterschaftsfavoriten für die neue Saison zu benennen ist Wehrle derzeit noch nicht möglich – aus gutem Grund: Es steht noch nicht fest, ob die TG Gönningen der Münsinger oder der Reutlinger Kreisliga A zugeteilt wird. Die Frage, gegen wen gespielt wird, beantwortet erst die offizielle Einteilung.

Vier Zugänge stärken den Kader

Personell rüstet die TG Gönningen gezielt auf. Mit Daniel Knop bekommt Wehrle einen neuen Co-Spielertrainer an die Seite. Dazu kommen Philipp Cus vom SV Waldorf sowie Sebastian Verkamp und Damian Verkamp, beide vom TSV Betzingen. Vier Zugänge, die den Kader für die höhere Klasse breiter und robuster machen sollen – Abgänge werden keine vermeldet.

Regeländerung: Schnelles Torhüter-Abspiel überzeugt

Eine WM-Neuregelung findet Wehrles ausdrückliche Zustimmung: Bringt der Torwart den Ball nicht zügig ins Spiel, gibt es Eckball für den Gegner. „Finde ich top, auch für den Amateurfußball", sagt der Trainer. Eine Regel, die Zeitspiel unterbindet, den Spielfluss fördert – und die im Kreisliga-Alltag mindestens genauso sinnvoll wäre wie auf der großen WM-Bühne.