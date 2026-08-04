»Besser, dass es gleich weiter geht«: Simbach empfängt Walkertshofen

Daniel Ritzinger (Spielertrainer FC-DJK Simbach): "Die Niederlage in Neustadt hat weh getan, weil sie definitiv vermeidbar war. Umso besser, dass es gleich weiter geht. Mit Walkertshofen kommt eine bekannte Truppe zu uns, die wie wir jedes Jahr um den Klassenerhalt kämpft. Auch wenn es personell bei uns mittlerweile dünn wird, wollen wir etwas holen. Wir spielen zuhause und versuchen alles, um die Punkte in Simbach zu behalten."

Personal: Neben den Langzeitausfällen fehlen auch Daniel Grubwinkler und Florian Sommersberger (beide Urlaub).



Michael Hätscher (2. Abteilungsleiter FC Walkertshofen): "Nach der Derbyniederlage gegen Aiglsbach geht's direkt in Simbach weiter. Obwohl wir uns mit dem Gegner bereits auf einen Termin im September geeinigt hatten, wurde das Nachholspiel für diese Woche terminiert und wir müssen die längste Auswärtsfahrt der Saison in der Urlaubszeit antreten. Leider fehlen daher bei uns zahlreiche Spieler. Die Mannschaft, die dann auf dem Platz stehen wird, wird aber sicher alles dafür tun, nicht mit leeren Händen nach Hause zu fahren. Einfach wird's nicht, denn wir haben Simbach als robuste und heimstarke Mannschaft kennengelernt, die uns sicher viel abverlangen wird."