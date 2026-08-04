»Besser, dass es gleich weiter geht«: Simbach empfängt Walkertshofen

Nachdem die für das Auftaktwochenende geplante Partie wegen des Totopokal-Einsatzes des FC Walkertshofen gegen den TSV Buchbach verlegt werden musste, bestreiten der FC-DJK Simbach und der FCW heute Abend das Nachholspiel des ersten Spieltags. Beide Teams gehen mit einer Niederlage in dieses Duell: während die Hausherren mit dem 0:2 bei Aufsteiger Neustadt/Donau ihre erste Saisonniederlage hinnehmen mussten, kassierte die Elf von Spielertrainer Christian Brandl zuletzt sogar zwei Pleiten (jeweils 1:2 in Teisbach und gegen Aiglsbach) in Folge. Bei den Gästen sorgt indes die Terminierung der Partie, die um 18.30 Uhr angepfiffen wird, für etwas Unmut.
Daniel Ritzinger (Spielertrainer FC-DJK Simbach): "Die Niederlage in Neustadt hat weh getan, weil sie definitiv vermeidbar war. Umso besser, dass es gleich weiter geht. Mit Walkertshofen kommt eine bekannte Truppe zu uns, die wie wir jedes Jahr um den Klassenerhalt kämpft. Auch wenn es personell bei uns mittlerweile dünn wird, wollen wir etwas holen. Wir spielen zuhause und versuchen alles, um die Punkte in Simbach zu behalten."
Personal: Neben den Langzeitausfällen fehlen auch Daniel Grubwinkler und Florian Sommersberger (beide Urlaub).
Michael Hätscher (2. Abteilungsleiter FC Walkertshofen): "Nach der Derbyniederlage gegen Aiglsbach geht's direkt in Simbach weiter. Obwohl wir uns mit dem Gegner bereits auf einen Termin im September geeinigt hatten, wurde das Nachholspiel für diese Woche terminiert und wir müssen die längste Auswärtsfahrt der Saison in der Urlaubszeit antreten. Leider fehlen daher bei uns zahlreiche Spieler. Die Mannschaft, die dann auf dem Platz stehen wird, wird aber sicher alles dafür tun, nicht mit leeren Händen nach Hause zu fahren. Einfach wird's nicht, denn wir haben Simbach als robuste und heimstarke Mannschaft kennengelernt, die uns sicher viel abverlangen wird."
Personal: Definitiv passen müssen Torhüter Mike Wehdanner, Felix Maier, Moritz Seemann, Christopher Börner, Lion Dakaj und Kilian Eicheldinger. Dazu kommen noch 1-2 verletzungsbedingte Fragezeichen.