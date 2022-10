Besser als in den kühnsten Träumen: SpVgg Kammerberg schlägt SV Nord Lerchenau SpVgg Kammerberg schießt Topteam mit 6:0 ab

Kammerberg – „Wenn wir alles reinwerfen, können wir etwas mitnehmen“, sagte Spielertrainer Matthias Koston. Nicht einmal in den kühnsten Träumen hätte sein Team aber nach einer Viertelstunde mit 4:0 geführt, in der Realität jedoch schon. Denn seine Kammerberger spielten sich in einen Rausch. Am Ende hieß es 6:0. „Wir waren von Beginn an hellwach“, sagte SpVgg-Teammanager Klaus Kollmair. In der sechsten Minute belohnte Damjan Knetemann die Gäste mit der Führung per sehenswertem 20-Meter-Schuss. Ein Dreifach-Schlag innerhalb von nur drei (!) Minuten durch Jonas Grundmann (11.) und zweimal Patrick Sturm (12./13.) brachte die Gäste früh auf die Siegerstraße. „Nord hat sehr hoch gestanden. Wir haben des eiskalt ausgenutzt“, bemerkte Kollmair.