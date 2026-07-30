Besser als Bruder Maurice? Talent der SpVgg Unterhaching könnte nun den Durchbruch schaffen „Wahrscheinlich technisch nochmal ein Stück besser“ von Sarah Georgi · Heute, 21:50 Uhr · 0 Leser

Wesley Krattenmacher wird für seine Treffer im Spiel gegen die DJK Vilzing von seinen Kollegen gefeiert. – Foto: Sven Leifer/FuPa

Maurice Krattenmacher hat den Weg in die Bundesliga geschafft. Sein Bruder Wesley spielt weiterhin für die Vorstädter und könnte diese Saison für sich nutzen.

In der Saison 2025/26 hat es Wesley Krattenmacher schon auf 18 Einsätze in der Regionalliga Bayern geschafft. Mit gerade einmal 17 Jahren – bei einem der Top-Teams der Liga. Zwar agierte er meist als Einwechselspieler, doch seine Einsatzzeiten können sich sehen lassen. Dreimal war er zudem als Torschütze erfolgreich, weitere Spielzeit holte er sich in der U19-DFB-Nachwuchsliga. Vor dem Regionalliga-Auftakt sagte Sportdirektor Markus Schwabl in einem Pressegespräch: „Wesley wird in dieser Spielzeit eine größere Rolle spielen.“ Seine Einsatzzeiten? Die könnten sich also schon bald weiter steigern. So ähnlich fing auch der Weg seines Bruders Maurice im Herrenbereich an. In seiner ersten Saison hatte er 16 Einsätze in der Regionalliga, in der darauffolgenden Spielzeit entwickelte er sich zum Dauerbrenner der Hachinger in der 3. Liga. Der Rest ist Geschichte. Über den SSV Ulm und Hertha BSC schaffte es Maurice ins Team von Bundesliga-Aufsteiger SV 07 Elversberg. Über den noch in Unterhaching spielenden Wesley Krattenmacher sagt Schwabl junior zudem: „Wesley ist von der Grundqualität wahrscheinlich technisch nochmal ein Stück besser.“

SpVgg Unterhaching bietet Talenten die Chance, auf sich aufmerksam zu machen Unterscheiden tun sich die beiden Brüder vor allem in ihrer Position und Spielweise. Während Maurice über Körperlichkeit und Dynamik kommt, sei Wesley mehr der Künstler von beiden. „Er ist eigentlich ein Zehner und ein bisschen so ein Freigeist“, wie ihn der Sportdirektor beschreibt. „Von dem, was er hat, kann man ihm schon sehr viel zutrauen. Aber natürlich kommt es auch darauf an: ‚Wie stark bist du im Kopf? Wie schnell kommst du aus einem Loch wieder heraus?‘“ „Wir bieten die Plattform, sich zu zeigen. Freischwimmen müssen sie sich selbst.“ Haching-Präsident Manfred Schwabl über die Entwicklung der Talente.