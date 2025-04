Besser als Bielefeld und Leverkusen: 1860 München ist formstärkstes Team im deutschen Profifußball

München – Das Sportliche ist beim TSV 1860 München mal wieder in den Hintergrund gerückt. Am vergangenen Wochenende schafften die Löwen durch den 3:0-Sieg bei Waldhof Mannheim mit nahezu 100-prozentiger Wahrscheinlichkeit den Klassenerhalt in der 3. Liga. Die mediale Berichterstattung dominieren aber seit Tagen die Aussagen von Investor Hasan Ismaik, seine Anteile am Münchner Traditionsverein verkaufen zu wollen. Dabei hätte es die sportliche Leistung der letzten Wochen verdient, ins Scheinwerferlicht gerückt zu werden: Der TSV 1860 München ist das formstärkste Team im deutschen Profifußball (gemessen an den letzten acht Ligaspielen).

TSV 1860 München kann Klassenerhalt am Wochenende eintüten