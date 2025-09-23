Bessenich II wurde zurückgezogen

In der Kreisliga B1 gibt es den ersten Rückzug vom Spielbetrieb. Rhenania Bessenich II ist nach fünf Spieltagen der erste sportliche Absteiger dieser Saison.

Es hat sich zwar schon leicht angedeutet, aber dass die Verantwortlichen so schnell handeln ist dann doch überraschend. Bessenich hat die zweite Mannschaft vom Spielbetrieb zurückgezogen. Der B-Ligist hatte zuletzt das Ligaspiel bei Bürvenich-Schwerfen kampflos abgegeben. Da man in der Woche zuvor gegen Wißkirchen beim Stand von 0:6 bereits frühzeitig die Partie als verloren aufgab und diese mit personellen Problemen begründete, liegt das Zurückziehen auf der Hand. Der Mannschaft fehlt es an Personal.

Alle bisher ausgetragenen Partien, darunter auch das 1:1 vom ersten Spieltag gegen Roitzheim, wurden aus der Wertung genommen.