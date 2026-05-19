Bessenich formiert sich: Trainer-Duo und zwei Transfers fix Nach dem vorzeitigen Klassenerhalt rüstet sich der Bezirksligist für die neue Spielzeit. von Andreas Santner · Heute, 16:13 Uhr · 0 Leser

Can Celik (li.) und Thorsten Lewin (re.) bilden in der kommenden Saison das Trainer-Duo. – Foto: Verein

Der Klassenerhalt ist eingetütet, der Blick geht nach vorne: Bei Rhenania Bessenich herrscht vor den kommenden Aufgaben in der Bezirksliga Staffel 3 Klarheit. Als Tabellenzwölfter hat die Mannschaft komfortable 13 Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge – das Ticket für ein weiteres Jahr in der Bezirksliga ist also gelöst. Hinter den Kulissen nutzt der Verein die sportliche Planungssicherheit und präsentiert neben dem neuen Trainergespann auch direkt die ersten beiden Neuzugänge.

An der Seitenlinie setzt die Rhenania auf eine Mischung aus Kontinuität und frischem Wind. Der 30-jährige Can Celik wird die Mannschaft auch in der neuen Saison 2026/27 als Cheftrainer anführen. Ihm zur Seite steht künftig ein neuer Partner: Der 37-jährige Thorsten Lewin stößt als Co-Trainer zum Team und bringt reichlich Erfahrung aus seinen früheren Stationen in Zülpich und Wißkirchen mit. Celik: "Gemeinsam noch mehr herausholen" „Ich freue mich sehr, meinen weg bei Rhenania Bessenich auch über den Sommer hinaus weiterzugehen. Die Gespräche mit dem Verein sowie mit Emre, Ralf und Albert waren durchweg positiv und ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam weiterhin auf einem guten Weg sind. Besonders freue ich mich darüber, mit Thorsten künftig eine starke Unterstützung an meiner Seite zu haben. Er wird die Mannschaft und den gesamten Verein mit seiner Art und seiner Erfahrung definitiv bereichern. Wir blicken mit großer Vorfreude auf die neue Saison und wollen gemeinsam noch mehr aus der Mannschaft herausholen beziehungsweise herauskitzeln. Ich bin überzeugt, dass in diesem Team noch viel Potenzial steckt“, betont Chefcoach Celik.

Auch der neue Assistent brennt bereits auf den Start an der neuen Wirkungsstätte. „Ich freue mich darauf, Can im kommenden Jahr unterstützen zu dürfen und meine Erfahrungen einbringen zu können. Einige der Jungs kenne ich bereits aus meiner Zeit in Zülpich und Wißkirchen, weshalb die Vorfreude natürlich umso größer ist“, so Lewin. Ehemaliger Mittelrhein-Kicker im Anflug Nicht nur auf der Bank, sondern auch auf dem Rasen nimmt das Gesicht der Rhenania für das nächste Jahr Formen an. Mit Benjamin Wiedenau wechselt ein bekannter Akteur nach Bessenich. Wiedenau sammelte einst beim TSC Euskirchen über Jahre Erfahrungen in der Mittelrheinliga, avancierte danach beim TuS Zülpich zum Schlüsselspieler und war zuletzt als spielender Co-Trainer bei der SG Billig/Veytal aktiv. Nach einer längeren Verletzungspause sucht er nun eine neue Herausforderung.

Benjamin Wiedenau (li.) bringt jede Menge Erfahrung mit. – Foto: Verein

„Der Kontakt zu Can war natürlich immer vorhanden. Letztlich möchte ich mich nach meiner längeren Verletzung noch mal auf Verbandsebene beweisen. Ich freue mich auf die neue Herausforderung, auf die kommende Saison und darauf, meinen Teil zum Erfolg der Mannschaft beizutragen“, erklärt Wiedenau seinen Wechsel. Komplettiert wird das erste Transferpaket durch Moritz Hoch, der vom Ligakonkurrenten Birkesdorf nach Bessenich wechselt. Der 20 Jahre junge Mittelfeldspieler wohnt im nur wenige Minuten entfernten Zülpich und gilt als „Mentalitätsspieler“, der sich durch Ehrgeiz und eine kämpferische Art auszeichnet.

Moritz Hoch (li.) kommt vom Ligakonkurrenten Viktoria Birkesdorf. – Foto: Verein