Bessenich fiebert Pokal-Kracher gegen Bonner SC entgegen

Der SV Rhenania Bessenich startet heute Abend mit einem echten Pflichtspiel-Highlight in die Saison: Im Mittelrheinpokal geht es gegen den Bonner SC – und Trainer Stefan Storb setzt auf Leidenschaft und vielleicht das berühmte Quäntchen Pokalglück.

Für den SV Rhenania Bessenich könnte der Start in die neue Saison kaum reizvoller sein: Heute Abend (19.30 Uhr) empfängt der Bezirksligist im ersten Pflichtspiel der Spielzeit den Regionalliga-Aufsteiger Bonner SC. „Es ist natürlich ein enorm geiles Spiel für uns. Die Vorfreude ist immens“, sagt Trainer Stefan Storb. Die Vorbereitungen auf das Duell liefen nicht nur sportlich, sondern auch organisatorisch auf Hochtouren: „Wir haben natürlich Auflagen von Polizei und vom Ordnungsamt bekommen. Das galt es dann im kompletten Kollektiv abzuarbeiten. Da war der Vorstand aktiv, da waren unsere alten Herren aktiv, erste und zweite Mannschaft. Es waren doch ein bisschen mehr als wir vermutet hatten, aber es hat sich am Ende gelohnt. Die Jungs sind heiß, der Staff ist heiß.“

Storb weiß um die Außenseiterrolle seines Teams, hat aber einen klaren Plan: „Wir wollen natürlich so lange wie möglich dagegenhalten und ein 0:0 halten. Vielleicht ein Glückstor, vielleicht mal in Führung gehen. Der Pokal schreibt eigene Gesetze. Nichtsdestotrotz wissen wir unsere Rolle, sind natürlich der klare Underdog. Aber dass unsere Jungs Fußball kicken können, das wissen wir halt auch.“

Im Kader stehen einige Spieler mit Bonner Vergangenheit – „Wir haben auch ein paar gute Jungs mit dabei. Moritz Hartmann, Nuri Yasar und auch mit unseren ganzen Verstärkungen, die wir nochmal geholt haben. Ein überragender Torhüter, der auch schon Regionalliga beim Bonner SC gespielt hat.“

Auch persönliche Freundschaften sorgen für besondere Atmosphäre. So ist der Zeugwart des BSC ein guter Freund von Trainer Stefan Storb. „Mokka (Marcello Volk, Anm. d. Red.) ist ein langer Weggefährte von mir. Da freue ich mich drauf. Er unterstützt uns heute Abend auch beim Vorbereiten der Kabine und allem drum und dran. Das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit.“

Storb: "Das werden die Bonner schon mitbekommen"

Sportlich verlief die Sommerpause eng getaktet, denn aufgrund des Kreispokal-Finals gegen die SG Flamersheim war die Pause nur rund drei Wochen. „Am Anfang verlieft die Vorbereitung ein bisschen schleppender, da man auch nicht Zugriff auf alle Spieler hatte. Nach dem Pokalfinale waren das nur dreieinhalb Wochen und dann müssen die Jungs halt auch mal in den Urlaub. Aber wir sind sehr zufrieden. Die Jungs sind fit und sind auf einem guten Weg.“

Einen Matchplan für den Abend hat der Bezirksligist bereits in der Tasche. „Das werden die Bonner heute Abend schon mitbekommen, was wir da vorhaben. Am liebsten natürlich weiterkommen“, so der 39-jähriger Coach mit einem Augenzwinkern.

BSC-Trainer Sascha Glatzel hat im Vorfeld bereits angekündigt in allen Mannschaftsteilen zu rotieren. "Für uns zählt nur das Weiterkommen“, kündigt Glatzel auf der Vereinshomepage an.

Volles Haus im 600-Einwohner-Ort?

Rhenania rechnet mit einem stimmungsvollen Rahmen. „Ich persönlich stapel da immer gerne ein bisschen tief, damit ich nachher nicht so enttäuscht werde. Aber ich gehe schon von 350 bis 500 Zuschauern aus. Es wäre natürlich sensationell, wenn es ein paar mehr werden, denn wir haben schon ein paar Tickets an Familie, Freunde und Arbeitskollegen verkauft."

Für den Coach und sein Team ist es ein besonderer Moment: „Wir brennen alle, auch mein Trainer-Kollege Can Celik. Das ist ein Highlight. Und wenn es für einen glücklichen Sieg reicht, wäre es natürlich Weltklasse – für so ein 600-Einwohner-Örtchen.“