Bessenich ärgert Regionalligist lange – Bonn siegt am Ende 4:2

Der SV Rhenania Bessenich hat in der ersten Runde des FVM-Pokals dem Bonner SC alles abverlangt, musste sich dem Regionalligisten am Ende jedoch mit 2:4 (1:0) geschlagen geben.

Vor rund 300 Zuschauern auf dem heimischen Kunstrasen brachte Valentin Ivanov die Hausherren mit einem direkt verwandelten Freistoß (31.) in Führung – und das völlig verdient. „Wir sind mit einem klaren Plan gestartet und haben bis zur Halbzeit verdient geführt – ohne dass man einen Klassenunterschied bemerkt hätte“, lobte Rhenania-Trainer Can Celik.

Der Außenseiter verpasste in dieser Phase sogar den zweiten Treffer, als ein Abschluss am Pfosten landete. „Die Jungs haben kämpferisch und taktisch überragend agiert. Wir hatten sogar mehr Chancen als der BSC“, so Celik.

Nach der Pause brachte BSC-Coach Sascha Glatzel frische Stammkräfte – der Wechsel zahlte sich schnell aus: Serhat Koruk (49.) und Yannik Schlößer (52.) drehten das Spiel. Markus Wipperfürth erhöhte in der 78. Minute auf 3:1. Doch Bessenich gab nicht auf: Joker Covenant Smart traf mit seinem ersten Ballkontakt zum 2:3 (85.). In der Nachspielzeit sorgte Eray Isik nach einem Konter für die Entscheidung (90.+4). Kurz darauf sah Nurullah Yasar Gelb-Rot (90.+6).

„Mehr drin gewesen“

Trotz der Niederlage überwog beim Bezirksligisten der Stolz. „Alle hatten das Gefühl, dass mehr drin gewesen wäre, was etwas enttäuschend ist. Gleichzeitig sind wir aber natürlich sehr zufrieden mit der gezeigten Leistung“, sagte Celik. „Am Ende hat man gemerkt, dass Bonn schon mitten in der Saison steht, während wir uns noch in der Vorbereitung befinden – die Kräfte haben nachgelassen. Im Großen und Ganzen war das Pokalspiel wirklich ein echtes Highlight für unser Dorf und den Verein. Ein großer Dank geht an alle Helfer im Verein und im Umfeld, die dafür gesorgt haben, dass alles reibungslos ablief."

BSC-Trainer Glatzel sprach von einer „Pflichtaufgabe“: „In der ersten Halbzeit war sehr viel Sand im Getriebe. Nach dem Seitenwechsel waren wir deutlich besser im Spiel. Am Ende ging das Ergebnis in Ordnung.“