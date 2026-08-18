»Besprochen & geklärt«: Wacker nimmt Stellung zur Personalie Leitner Der 19-Jährige sollte damit am Freitag gegen den 1. FC Nürnberg II wieder im Kader dabei sein von Mathias Willmerdinger · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser

Sollte bald wieder zum Kader des SV Wacker gehören: Moritz Leitner (re.), hier im Einsatz gegen den FC Bayern II.. – Foto: Mike Megapix

Es war das Thema schlechthin am vergangenen Freitag bei der 1:2-Heimpleite des SV Wacker Burghausen: Die Nichtberücksichtigung von Moritz Leitner. Der 19-jährige Youngster war nicht im Kader dabei, was natürlich für Gesprächsstoff sorgte. Die "Abendzeitung" berichtete, der Spieler sei aus dem Kader gestrichen worden - und zwar von den Vereinsverantwortlichen, weil er angeblich seinen bis 2027 datierten Vertrag nicht vorzeitig verlängern wollte. Der SV Wacker schwieg zur Causa, und so wurde das Thema übers Wochenende immer größer. Auch am Montag wollten sich die Vereinsbosse noch nicht dazu äußern und verwiesen darauf, erst intern beratschlagen zu wollen, um dann an die Öffentlichkeit zu gehen.

Am heutigen Dienstagnachmittag haben die Südostbayern nun einen Pressemitteilung verschickt. Die Stellungnahme im Wortlaut:



"Der SV Wacker Burghausen nimmt die aktuelle Berichterstattung zur Vertragssituation von Moritz Leitner zur Kenntnis und möchte die Situation kurz einordnen: Die derzeitige Situation ist intern mit allen Beteiligten besprochen und geklärt. Moritz Leitner ist ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft. Zu den konkreten Inhalten der Gespräche und zur Vertragssituation wird sich der SV Wacker Burghausen grundsätzlich nicht öffentlich äußern. Vertrags- und Personalangelegenheiten gehören für uns in den vertraulichen Austausch zwischen den Beteiligten. Der Verein, das Trainerteam sowie die komplette Mannschaft inklusive Moritz Leitner freuen sich auf die Auswärtsaufgabe beim letztjährigen Meister 1. FC Nürnberg II und hofft am Freitag die drei Punkte aus Mittelfranken mit nach Hause nehmen zu können. Unser Fokus liegt auf einer erfolgreichen Zukunft und darauf, dass weiterhin der Fußball im Mittelpunkt steht."