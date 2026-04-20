Besovic verlängert bis 2027 – 1. FC setzt auf den eingeschlagenen Weg

Besovic habe „seine Spielidee Schritt für Schritt eingebaut und eine klare Einstellung zum Spiel vermittelt“, heißt es aus dem Umfeld des Vereins. Seine Handschrift sei „Woche für Woche zu erkennen“ – sowohl in der Struktur des Spiels als auch im Auftreten der Mannschaft. Diese Entwicklung hat nun zur vorzeitigen Vertragsverlängerung geführt: Besovic bleibt über die laufende Saison hinaus bis 2027 im Amt.

„Logischer Schritt“ und klare Perspektive Für den sportlichen Leiter Sascha Derr ist die Entscheidung folgerichtig. „Die Vertragsverlängerung mit Boris bis 2027 war für uns ein logischer Schritt“, erklärt Derr und verweist auf die sportliche Entwicklung seit dessen Amtsantritt: „Seit seinem Amtsantritt hat sich bei Germania vieles positiv entwickelt – wir teilen die gleiche fußballerische Philosophie, sprechen eine klare Sprache und haben gemeinsam einen nachhaltigen Weg eingeschlagen.“ Dabei gehe der Blick über die aktuelle Saison hinaus. „Neben unseren ambitionierten Zielen für die laufende Saison steht vor allem die langfristige Entwicklung im Fokus“, betont Derr. Mit Besovic sei „ein hohes Maß an Professionalität zurückgekehrt“, verbunden mit einem „attraktiven Spielstil“. Zugleich hebt er die emotionale Komponente hervor: „Gleichzeitig ist eine starke emotionale Bindung zum Verein entstanden, die Germania für ihn zu mehr als nur einer Station macht.“