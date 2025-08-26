Besovic-Team zeigt die erhoffte Reaktion auf die Meppen-Pleite

Der 1. FC Germania Egestorf-Langreder hat die passende Antwort auf die deutliche Niederlage beim SV Meppen II gegeben. Mit einem konzentrierten Auftritt gewann die Mannschaft von Trainer Boris Besovic beim BSV Schwarz-Weiß Rehden verdient mit 3:1 (1:0) und fuhr damit den zweiten Saisonsieg im dritten Oberligaspiel ein.

Nach der enttäuschenden Leistung im Emsland hatte Besovic in der Vorwoche die Einstellung seines Teams öffentlich kritisiert – in Rehden war davon nichts mehr zu sehen. „Die Jungs haben aufmerksam zugehört, ein gutes Spiel abgeliefert und sich dafür belohnt“, stellte der Coach nach dem Schlusspfiff zufrieden fest. Die Egestorfer präsentierten sich in nahezu allen Bereichen verbessert: zweikampfstark, laufbereit und mit einer klaren Spielidee.

In der Startelf nahm Besovic zwei Änderungen vor. Dominik Swientek und der 19-jährige Eiliko Möller rückten für Bastian Kamkaing Kamole und Adrian Becker in die Anfangsformation – eine Entscheidung, die sich auszahlte. Bereits in der ersten Halbzeit drängte Germania auf die Führung, die dann in der 34. Minute fiel: Neuzugang Finn Hoffmann setzte sich auf der rechten Seite stark durch und traf mit einem Flachschuss durch die Beine von Rehdens Torwart zur verdienten Führung.

Kurz nach der Pause erhöhte Nick Bode mit einem sehenswerten Treffer aus 18 Metern auf 2:0 (47.). Germania setzte den BSV im Spielaufbau früh unter Druck, erzwang Fehler und nutzte diese konsequent. In der 61. Minute sorgte ein Strafstoß für die Vorentscheidung: Nach einem Foul an Tigrinho verwandelte Kapitän Jonas Lübke sicher zum 3:0. Der Treffer von Noah Wallenßus in der dritten Minute der Nachspielzeit war nur noch Ergebniskosmetik.

Trainer lobt Basics – und denkt schon an die nächsten Aufgaben

„Das war ein ganz anderes Spiel, die Basics waren da“, konstatierte Besovic und verwies zugleich auf die unnötig verschenkten Punkte aus der Vorwoche. Die Reaktion seiner Mannschaft stimmte ihn dennoch zuversichtlich für den weiteren Saisonverlauf. Mit sechs Punkten aus drei Spielen liegt Germania zum Auftakt der Spielzeit 2025/26 im Soll – und zeigt nach dem frühen Dämpfer in Meppen klare Entwicklungstendenzen.

BSV Schwarz-Weiß Rehden – 1. FC Germania Egestorf-Langreder 1:3

BSV Schwarz-Weiß Rehden: Daniel Banfalvi, Eric Anozie, Beytullah Özer (54. Uzoma Eke), Serkan Temin, Julian Wolff, Takang Anubodem, Inwoo Choi (55. Niklas Bär), Dominik Klann (55. Nick Kaperkon), Luis-Felipe Monteiro (70. André Nicolas N'Diaye), Noah Wallenßus, Elias Beck (70. Javier Alejandro Jimenez Paris) - Trainer: Kristian Arambasic

1. FC Germania Egestorf-Langreder: Jean-Luca Hacke, Dominik Swientek, Erblin Thaqi (83. Bastian Kamkaing Kamole), Jonas Lübke (72. Daniel Zürn), Til Anger, Emmanuel Chukwuebuka Ugoala (82. Joshua Siegert), Eiliko Möller (46. Lasse Denker), Pino Ballerstedt, Nick Bode, Tigrinho (76. Hannes Milan), Finn Hoffmann - Trainer: Boris Besovic

Schiedsrichter: Jannik Benjamin Meyer - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Finn Hoffmann (34.), 0:2 Nick Bode (47.), 0:3 Jonas Lübke (61. Foulelfmeter), 1:3 Noah Wallenßus (90.+3)