"Besonders stolz auf unsere Heimstärke"

Björn Schweter, Trainer des Sinsheimer B-Ligisten SC Siegelsbach, macht den FuPa Baden Sommercheck.

1) Wie fällt euer Fazit zur vergangenen Saison aus? Unser Fazit zur vergangenen Saison fällt insgesamt gemischt aus. Es gab einige starke Phasen, in denen wir unser Potenzial voll ausschöpfen konnten, aber leider auch Momente, in denen wir hinter unseren eigenen Erwartungen zurückgeblieben sind. Positiv hervorzuheben ist, dass sich das Team weiterentwickelt hat – sowohl individuell als auch in der mannschaftlichen Geschlossenheit.

Besonders stolz sind wir auf unsere Heimstärke, die Entwicklung der jungen Spieler und das Erreichen von Platz 4. Gleichzeitig wissen wir, dass wir in bestimmten Bereichen konstanter werden müssen, um unsere Ziele in der kommenden Runde zu erreichen. Wir nehmen viele Erkenntnisse mit und greifen nach der Sommerpause wieder voll an. 2) Was sind eure Ziele für 2025/26?