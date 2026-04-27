„Besonders bitter“: Blaues Wunder gibt Spiel spät aus der Hand SG Blaues Wunder Hannover verliert 1:2 gegen TuS Kleefeld trotz langer Unterzahl von red · Heute, 20:31 Uhr · 0 Leser

– Foto: Volkhard Patten

Die SG Blaues Wunder Hannover zeigt über weite Strecken eine engagierte Leistung in Unterzahl – und steht am Ende doch ohne Punkte da. Trainer Leon Erler spricht von einem „sehr, sehr schmerzhaften“ Spielverlauf.

Die SG Blaues Wunder Hannover hat das direkte Duell gegen den TuS Kleefeld spät verloren. Beim 1:2 (0:0) kassierte die Mannschaft die entscheidenden Gegentreffer in der Schlussphase, nachdem sie über lange Zeit in Unterzahl gespielt hatte. Trainer Leon Erler fasste den Ausgang knapp zusammen: „Am Ende 2:1 verloren in der 90. Spielminute. Tut sehr, sehr weh, das Spiel noch aus der Hand zu geben.“

Dabei entwickelte sich die Partie zunächst zugunsten der Gastgeber. Nach einer starken Anfangsphase der Gäste übernahm Blaues Wunder zunehmend die Kontrolle. „Danach übernehmen wir das Zepter, sind sehr spielbestimmend, haben 3–4 sehr gute Torchancen, vor allem eine tausendprozentige, die wir machen müssen“, sagte Erler. Der Wendepunkt folgte nach rund einer halben Stunde: „Dann kriegen wir so um die 30. herum eine rote Karte. Die kann man vielleicht geben, ist für mich aber eher keine rote Karte.“ In Unterzahl veränderte sich das Spiel grundlegend.