„Besonders bitter“: Blaues Wunder gibt Spiel spät aus der Hand

Die SG Blaues Wunder Hannover zeigt über weite Strecken eine engagierte Leistung in Unterzahl – und steht am Ende doch ohne Punkte da. Trainer Leon Erler spricht von einem „sehr, sehr schmerzhaften“ Spielverlauf.
Die SG Blaues Wunder Hannover hat das direkte Duell gegen den TuS Kleefeld spät verloren. Beim 1:2 (0:0) kassierte die Mannschaft die entscheidenden Gegentreffer in der Schlussphase, nachdem sie über lange Zeit in Unterzahl gespielt hatte.
Trainer Leon Erler fasste den Ausgang knapp zusammen: „Am Ende 2:1 verloren in der 90. Spielminute. Tut sehr, sehr weh, das Spiel noch aus der Hand zu geben.“
Dabei entwickelte sich die Partie zunächst zugunsten der Gastgeber. Nach einer starken Anfangsphase der Gäste übernahm Blaues Wunder zunehmend die Kontrolle. „Danach übernehmen wir das Zepter, sind sehr spielbestimmend, haben 3–4 sehr gute Torchancen, vor allem eine tausendprozentige, die wir machen müssen“, sagte Erler.
Der Wendepunkt folgte nach rund einer halben Stunde: „Dann kriegen wir so um die 30. herum eine rote Karte. Die kann man vielleicht geben, ist für mich aber eher keine rote Karte.“ In Unterzahl veränderte sich das Spiel grundlegend.
Trotzdem hielt Blaues Wunder lange dagegen – und ging sogar in Führung. Joel Lothar Bruns traf in der 62. Minute zum 1:0. Doch die Gäste glichen durch Aaron Buhrow (75.) aus und drehten die Partie kurz vor Schluss erneut durch Buhrow (88.).
Erler sah seine Mannschaft trotz Unterzahl lange auf Augenhöhe: „Wir verteidigen mit 10 Leuten viel. Kleefeld kommt eigentlich zu keiner richtigen Torchance aus dem Spiel heraus, weil wir sehr gut verteidigt haben.“
Besonders schmerzhaft war die Schlussphase: „Beim Stand von 1:1 spielen wir eine Kontersituation 3 gegen 1 ganz schlecht aus.“ Unmittelbar danach verlor Blaues Wunder den Ball und kassierte das 1:2. „Das tat richtig weh, weil die große Chance auf unserer Seite war.“
Angesichts des Spielverlaufs sieht Erler dennoch einen möglichen Punktgewinn: „Ich denke, wir hätten mindestens einen Punkt verdient gehabt, wenn man die Situation betrachtet, 60 Minuten in Unterzahl zu spielen.“
Gerade deshalb überwiegt die Enttäuschung: „Mit einem Punkt hätte man leben können, aber so ist es besonders bitter.“
Am 28. Spieltag verpasste Blaues Wunder damit die Chance, sich im engen Tabellenumfeld Luft zu verschaffen. Die Mannschaft bleibt mit 26 Punkten auf Rang dreizehn, während der TuS Kleefeld sich durch den Auswärtssieg auf Platz elf verbessert und den Abstand vergrößert.
SG Blaues Wunder Hannover – TuS Kleefeld 1:2
SG Blaues Wunder Hannover: Tobias Voigt, Vincent Grannas (79. Johnny Stenske), Jonathan Gille, Robin Jansen (45. Alexander Hose), Joel Lothar Bruns, Lasse Marten Jannsen, Marlon Bernhardt (78. Alp Arslan-Melikhan Avsar), Ibrahim-Lahar Gueye, Elias Zougari (81. David Szafranowski), Christian Rolf, Johannes Huber - Trainer: Leon Erler
TuS Kleefeld: Hans Bruno Robert Ferdinand Christl, Marcel Eisele (68. Timo Podzelny), Niklas Freese, Jannis Podzelny (68. Niclas Lobback), Raphael Schütte, Noah Djürken (75. Gent Heinsch), Jonathan Buhrow, Aaron Buhrow, Maxmilian Hoffmann (57. Christopher Hayduk), Marcel Hayduk, Jonas Jaeger - Trainer: Maik Seizinger
Schiedsrichter: Ilkay Yerli
Tore: 1:0 Joel Lothar Bruns (62.), 1:1 Aaron Buhrow (75.), 1:2 Aaron Buhrow (88.)