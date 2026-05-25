Besonderes Zeichen

Die Konstellation unterscheidet sich allerdings von klassischen Vertragsverlängerungen. Kühne konnte bislang wegen einer schwerwiegenden Verletzung noch kein Pflichtspiel für den OSC bestreiten. Nach Vereinsangaben liegt hinter dem Offensivspieler eine lange Leidenszeit mit zahlreichen Arztterminen und Rückschlägen. Umso größer ist in Vellmar die Hoffnung, dass sich die Situation nun zum Positiven wendet.

Nach einer Operation befinde sich Kühne auf dem Weg zurück auf den Platz, teilte der Verein mit. Der OSC wolle ihn dabei mit allen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten unterstützen. Dass beide Seiten den gemeinsamen Weg dennoch fortsetzen, ist deshalb weit mehr als eine reine Kadernotiz. Vielmehr ist es ein Zeichen des Vertrauens und der gegenseitigen Überzeugung, die schwierige Phase gemeinsam zu durchstehen.