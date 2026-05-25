Besonderes Zeichen

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Der OSC Vellmar hat in seinen Personalplanungen für die kommende Saison ein besonderes Signal gesendet. Während zuletzt bereits der Verbleib von Maximilian Agyekum bekanntgegeben worden war, richtet sich der Blick nun vor allem auf Pierre Kühne. Der 25-Jährige und der Verbandsligist gehen demnach auch in der Spielzeit 2026/27 gemeinsam in die Zukunft.
Die Konstellation unterscheidet sich allerdings von klassischen Vertragsverlängerungen. Kühne konnte bislang wegen einer schwerwiegenden Verletzung noch kein Pflichtspiel für den OSC bestreiten. Nach Vereinsangaben liegt hinter dem Offensivspieler eine lange Leidenszeit mit zahlreichen Arztterminen und Rückschlägen. Umso größer ist in Vellmar die Hoffnung, dass sich die Situation nun zum Positiven wendet.
Nach einer Operation befinde sich Kühne auf dem Weg zurück auf den Platz, teilte der Verein mit. Der OSC wolle ihn dabei mit allen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten unterstützen. Dass beide Seiten den gemeinsamen Weg dennoch fortsetzen, ist deshalb weit mehr als eine reine Kadernotiz. Vielmehr ist es ein Zeichen des Vertrauens und der gegenseitigen Überzeugung, die schwierige Phase gemeinsam zu durchstehen.
Während Agyekum als umworbener Flügelspieler bereits seine Zusage für eine weitere Saison gegeben hat, steht bei Kühne vor allem die sportliche Rückkehr im Mittelpunkt. Für den OSC ist die Entscheidung daher auch Ausdruck von Zusammenhalt – und der Hoffnung, dass der 25-Jährige nach seiner langen Zwangspause doch noch zu jener Verstärkung werden kann, die man sich in Vellmar von Beginn an erhofft hatte.