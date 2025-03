Besonderes U19-Projekt JSG Neckargemünd +++ Was steckt dahinter? +++ Linus Ortlieb im FuPa-Interview

Interview mit Linus Ortlieb. Zusammen mit Luca Giede ist er einer der beiden Initiatoren für ein U19 Projekt im Fußballkreis Heidelberg. Sie haben mit Freunden eine eigene "Mannschaft" gegründet und wir fragen näher nach was das Projekt beinhaltet.

In unserer Freundesgruppe gab es Viele, die in Ihren Vereinen nicht viel gespielt haben, dadurch hat etwas die Freude und der Spaß am Fußball gelitten und einige hatten sogar schon aufgehört Fußball zu spielen. Dies brachte uns auf die Idee, dass es bestimmt toll wäre, unsere Freunde wieder für den Sport zu begeistern. Wir redeten viel, entwickelten unsere Idee weiter und so kam es, dass bald mehr als 20 Freunde mitmachen wollten.

Habt ihr schon irgendwas in Sachen Trainer-Qualifikation unternommen – Lehrgänge besucht?

Wir trainieren zwei Mal wöchentlich. In die Trainingsplanung und Trainingsleitung beziehen wir diejenigen Spieler ein, welche Interesse haben Ihre Ideen einzubringen und als Trainer agieren zu wollen. Wir legen alle viel Wert darauf, dass in unseren Trainingseinheiten viel gespielt wird und darauf richten wir unsere Trainingsinhalte aus. Ein bunter Mix aus Üben und Spielen ist also immer gegeben. Natürlich gibt es auch Meinungsverschiedenheiten oder Diskussionen, die wir dann gemeinsam versuchen zu regeln. Dies gelingt uns sehr gut wie ich meine.

Wie sieht euer Trainingsalltag aus? Wie sieht die Rolle als Trainer/Spieler etc. aus – gibt es da Konflikte?

Es war uns von Beginn an bewusst, dass uns diverse Herausforderungen erwarten. Prinzipiell war und ist es so, dass wir unabhängig von Ergebnissen weiter hoch motiviert sind. Wir möchten uns in jeglicher Hinsicht weiterentwickeln und das zusammen im Team. Niederlagen werfen uns hierbei nicht um, sondern sind vielmehr Ansporn für uns.

Zu Beginn war es tatsächlich die größte Herausforderung einen Verein und dann auch Trainingsplätze und Spielmöglichkeiten zu finden. Hierbei war es uns dann auch sehr wichtig, dass der jeweilige Verein unsere Interessen unterstützt. Selbständige Organisation hatte für uns eine große Priorität. Einer unserer Freunde gab uns den Tipp bei der Spvgg. Neckargemünd anzufragen, die zu diesem Zeitpunkt keine U19 hatten. So nahmen wir mit dem Jugendleiter des Vereins Kontakt auf und stellten ihm unser Projekt vor. Kurze Zeit später waren wir schon Teil der ersten Jugendsitzung und somit Teil des Vereins.

Gab es schon Anfragen von anderen Spielern, die gerne in euer „Model“ wechseln wollen?

Es gab bereits einige Spieler, die Interesse an unserer Sache bekundet haben und diese haben wir dann sofort erfolgreich integrieren können. Zur Winterpause konnten wir einige neue Spieler in unserem Team begrüßen, nachdem auch der ein oder andere unserer Spieler von anderen Vereinen abgeworben wurde. Vereinsintern integrieren wir gerade auch immer wieder unsere U17 Spieler in Absprache mit unserem U17 Trainer.

Wie zufrieden seid ihr mit der Entwicklung eures Projektes?

Rückblickend können wir sagen, dass wir sehr zufrieden mit der Entwicklung sind. Uns ist es immer gelungen viele Spieler im Training und beim Spiel dabei zu haben. Unsere Organisation im Training und an Spieltagen verbessert sich immer mehr und auch wenn die Ergebnisse noch nicht so sind, wie wir sie uns erhoffen, hatten wir in jüngster Zeit spannende und sehr enge Spiele. Mit etwas mehr Spielglück hätten wir durchaus auch den ein oder anderen Sieg einfahren können. Aber wir bleiben dran und glauben fest daran, dass uns dies dann in der Rückrunde öfters gelingt.

Wie sah die Mannschaftsorganisation aus? Wie seid ihr an Trikots gekommen? Seid ihr selber an Sponsoren herangetreten? Gab es Unterstützung von Vereinsseite in irgendeiner Form?

Trikots haben wir beispielsweise in Eigenregie selbst organisiert. Jeder unserer Spieler hat sein eigenes Trikot. Hierbei sind wir auch aktiv auf Unterstützer zugegangen und konnten den ein oder anderen für uns gewinnen. Außerdem haben wir durch ein Freundschaftsspiel mit der U19 von JSG Forst/Hambrücken unerwartet Bälle geschenkt bekommen, da diese unser Projekt toll fanden. Hierüber sind wir sehr glücklich und wurden positiv in unserer Vorgehensweise bestärkt. Unser Verein und die jeweiligen Verantwortlichen haben immer ein offenes Ohr für uns und unterstützen uns wo sie können. Zu Beginn war hier in Sachen Anmeldung einiges zu tun.

Was sind eure Pläne für die Zukunft? Ist das Projekt über die Saison hinaus geplant – vielleicht sogar bis in den Männerbereich?

Schon jetzt haben wir das Herrenteam des Vereins in einigen Spielen durch den Einsatz unserer Spieler unterstützen können. Dies zeigt bereits eine gewisse Verzahnung unseres Teams mit dem Herrenbereich. Aktuell fokussieren wir uns auf die aktuelle Saison und wollen diese weiterhin positiv angehen. Außerhalb des Spiel- und Trainingsbetriebs unternehmen wir als Mannschaft viel, gehen mal zusammen bowlen, auf ein Basketballspiel der MLP Academics oder sitzen nach dem Training noch zusammen um gemeinsam Champions-League zu schauen. Es gibt schon Aussichten wie es zur neuen Saison weitergeht. Dies zeigt uns, dass unser Projekt schon jetzt Früchte trägt und nachhaltig ist.

Was für Vorteile seht ihr insgesamt bei eurem Projekt?

Gestaltungsfreiheit in vielen Bereichen, Integration vieler Jugendlicher in unser Projekt und Spaß und persönliche Entwicklung für jeden Spieler sind einige Vorteile.