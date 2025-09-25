Besonderes Trainerduell in Tegernheim – Roding krasser Außenseiter

Während Klassenprimus SpVgg Landshut allmählich zu enteilen scheint, kommt es im weiten Verfolgerfeld der Landesliga Mitte am 13. Spieltag zu einem Direktvergleich. Die SpVgg Lam empfängt am Samstag den Zweitplatzierten TSV Seebach – eine echte Nagelprobe für die Osserbuam. Derweil hat der SC Luhe-Wildenau am Kirwa-Samstag den Tabellenletzten TB 03 Roding zu Gast, während der ASV Burglengenfeld beim starken Aufsteiger DJK Vornbach auf Herz und Nieren geprüft wird. Um wichtige Punkte gegen den Abstieg geht's am Hohen Sand. Dort prallen die Aufsteiger FC Tegernheim und SV Etzenricht aufeinander. Schöne Randnotiz: Tegernheims Mit-Trainer Thomas Schneider, ehemals Leistungsträger bei der SpVgg SV Weiden, mischte in drei früheren Duellen mit Etzenricht selber mit und SV-Spielertrainer Andy Wendl hat vom Mittelfeldspieler als Sportler eine hohe Meinung. Und dieses aus Erfahrung, aus erster Hand sozusagen, denn die beiden kickten zuletzt 2017 zusammen im Weidener Bayernliga-Team. Weit reisen muss der TSV Bad Abbach, für den das Match beim SSV Eggenfelden laut Sportchef Schuderer ein Bonusspiel darstellt. Neben Abbach ist auch der 1. FC Bad Kötzting bereits am Freitag gefordert. Am Roten Steg wird Newcomer FC Teisbach vorstellig. Erst am Sonntag erwartet der unten feststeckende FC Kosova Regensburg den 1. FC Passau.



Thomas Iglhaut (Sportlicher Leiter 1. FC Bad Kötzting): „Aufsteiger Teisbach ist mittlerweile in der Liga angekommen und wird uns nichts schenken. Dennoch haben wir ein Heimspiel, das es zu gewinnen gilt, wenn wir in einem ruhigen Fahrwasser bleiben wollen.“



Personalien: Bis auf Andreas Kussinger und Felix Baumann haben die Rot-Blauen alle Mann an Bord.





Florian Baumgartl (Trainer FC Teisbach): „Ein Flutlichtspiel am Roten Steg ist eines der absoluten Highlights in der Landesliga Mitte. Wir werden wieder alles investieren, um jeden Zentimeter kämpfen und wollen nicht mit leeren Händen nach Hause fahren.“



Personalien: Philipp Bauer, Jonas Biendl, Benedikt Grassinger, Lukas Meindl, Maximilian Meindl und Jonas Schreiner fehlen verletzungsbedingt. Sebastian Weber steht aus privaten Gründen nicht zur Verfügung.







Morgen, 19:30 Uhr SSV Eggenfelden Eggenfelden TSV Bad Abbach Bad Abbach 19:30 live PUSH



Johannes Stinglhammer (Sportlicher Leiter SSV Eggenfelden): „Bei der klaren Niederlage in Etzenricht war beileibe nicht alles schlecht. Die erste Halbzeit hatten wir viel Pech im Abschluss. Mit Bad Abbach kommt ein starker Gegner an der Birkenallee, der sehr gut in der Landesliga angekommen ist und hervorragende Einzelspieler in seinen Reihen hat. Zudem wird das Team bestimmt mit Herz und Leidenschaft für ihren schwer verletzten Mitspieler Legler auftreten. Wir wollen die Punkte bei uns behalten, müssen dafür mental frisch sein und auch die körperlichen Komponenten, die in Etzenricht nach der Pause gefehlt haben, wieder zeigen.“



Personalien: Kapitän Simon Schie ist letztmals rotgesperrt. Manuel Schwaighofer verletzte sich im Training an der Schulter und wird ebenso wie Langzeitausfall Yannik Doriat passen müssen.





Sepp Schuderer (Sportlicher Leiter TSV Bad Abbach): „Das Abendspiel in Eggenfelden wird für uns ein Bonusspiel. Der Gegner verfügt über eine sehr gute Mannschaft und spielt zu Hause. Noch dazu sind sie im letzten Spiel in Etzenricht richtig untergegangen, weshalb sie uns mit Wut im Bauch erwarten. Trotz der Ausfälle haben wir weiterhin 14, 15 Spieler, die ihre Sache gut machen. Davon sind wir überzeugt. Wir werden alles dafür tun, aus Eggenfelden nicht mit leeren Händen nach Hause zu fahren.



Personalien: Nach langer Verletzungspause und anschließender Rotsperre gibt Kapitän und Stammkeeper Fabian Fuchs sein Saisondebüt. Dafür fällt Stürmer Max Legler nach seiner Nieren-Operation auf unbestimmte Zeit aus. Ansonsten bleibt der Kader unverändert.







Sa., 27.09.2025, 15:00 Uhr FC Tegernheim Tegernheim SV Etzenricht Etzenricht 15:00 PUSH



Michael Fischer (Trainer FC Tegernheim): „Für uns ist es ein superwichtiges Spiel gegen einen direkten Konkurrenten. Da müssen wir punkten. Wir haben großen Respekt vor Etzenricht, die einen guten Trainer – den wir sehr wertschätzen – und eine richtig gute Mannschaft haben. Nichtsdestotrotz wollen wir wieder zu Null spielen und definitiv die Punkte in Tegernheim behalten.“



Personalien: Cigi Özlokman, Jonas Mescheder und Kenan Muslimovic sind angeschlagen, ihr Einsatz steht folglich auf der Kippe. Von den bisherigen Ausfällen kommt niemand zurück.





Andreas Wendl (Spielertrainer SV Etzenricht): „Der erste Saisonsieg hat logischerweise gut getan, allerdings dürfen wir jetzt deswegen nicht den Fehler machen und daraus den unbedingten Willen und Einsatzbereitschaft verlieren, der uns die letzten Wochen ausgezeichnet hat.“



Personalien: Als fehlend meldet der Coach neben dem Langzeitverletzten Ben König, Nick Sperlich und Lukas Riebel, eventuell auch Christian Ermer und Bastian Strehl.







Der SV Schwandorf-Ettmannsdorf forciert nach fünf sieglosen Spielen die Trendwende.









So ist die Lage beim SV Schwandorf-Ettmannsdorf...





Thomas Seidl (Trainer FC Dingolfing): „Gegen Vornbach haben wir vor allem in den sogenannten talentfreien Bereichen viel zu wenig gebracht. Um in Ettmannsdorf bestehen zu können, müssen wir wieder ein ganz anderes Gesicht zeigen. Der Gegner ist zwar angeschlagen, steht aber nach der Pleite in Teisbach in der Pflicht. Das macht die ohnehin sehr schwierige Aufgabe für uns nicht einfacher, denn über die hohe individuelle Qualität von Schmidt, Rothut, Stowasser & Co. gibt es keine zwei Meinungen.“



Personalien: Andreas Eglseder, Marco Beck, Lukas Berleb, Fabian Prebeck-Sanchez, Ben Kouame, Korbinian Stuckenberger, Max Wilhelm und Luca Müller stehen auf der Ausfallliste der BMW-Städter. Der seit dem 1. September in Bamberg arbeitende Dominik Dedaj ist ohnehin keine Option mehr.





Benjamin Urban (Spielertrainer SC Luhe-Wildenau): „Am Kirwa-Wochenende stellen wir uns auf einen Gegner ein, der alles probieren wird, um uns an der Kirwa ein Bein zu stellen. Für uns gilt es, die Aufgabe über 90 Minuten anzunehmen, abzuarbeiten und uns auf unser Spiel zu konzentrieren. Ziel ist es, die Punkte bei uns zu behalten.“



Personalien: Zu den bekannten Ausfällen Xavier Siemski, Thomas Lorenz und Josef Fenzl gesellt sich Torsten Hofbauer dazu.





Andreas Klebl (Trainer TB 03 Roding): „Luhe-Wildenau zählt zu den Spitzenmannschaften der Liga mit brutaler individueller Qualität. Dies stellen sie heuer wieder unter Beweis. Spieler wie Argauer oder Bezdicka können ganze Spiele entscheiden. Auch was Trainer Benny Urban nach der aufreibenden Relegation macht, ist aller Ehren wert. Wir haben nur Außenseiterchancen, wollen es dem Gegner aber natürlich so hart wie möglich machen.“



Personalien: Ivan Mukulu musste nach einem Zusammenstoß im Training mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen werden. Dem Mittelfeldmann geht es wieder gut, muss aber zunächst pausieren. Krankheitsbedingt steht hinter dem Einsatz von Yannick Attenberger ein Fragezeichen.









Michael Jäger (Sportlicher Leiter DJK Vornbach): „Mit Burglengenfeld kommt der nächste Top Gegner und ein langjähriger Landesligist nach Vornbach und wird uns alles abverlangen. Unsere Abwehr wird gegen die ASV-Offensive einen starken Tag brauchen. Wir sind gut drauf, spielen zu Hause und mit der richtigen Einstellung ist alles möglich.“



Personalien: Im Aufgebot des tüchtigen Neulings gibt es keine Veränderungen zum 2:1-Auswärtscoup in Dingolfing.





Erkan Kara (Trainer ASV Burglengenfeld): „Woche für Woche herrscht eine andere Kaderkonstellation aufgrund von Krankheit, Verletzungen oder Abwesenheit. Es wird Zeit, dass wir hier mal in ein ruhigeres Fahrwasser gelangen. Vornbach ein sehr starker Aufsteiger, vor allem auf heimischem Gelände. Die weite Fahrt und der arg dezimierte Kader machen die Aufgabe nicht einfacher. Ziel ist es dennoch, das Spiel nicht zu verlieren.“



Personalien: Frederic Schüll, Nico und Patrick Käufer, Richard-Ray Cin, Quirin Stadler und Dennis Koch stehen aus unterschiedlichen Gründen nicht zur Verfügung. Rekonsolvent Mario Cieslik ist nach längerer Zwangspause zumindest im Kader. Von der zweiten Mannschaft wird zudem Jonas Tepper hochgezogen. Ob Moritz Krogmann und Martin Glöckner mitwirken können, ist noch ungewiss.







Sa., 27.09.2025, 16:00 Uhr SpVgg Lam SpVgg Lam TSV Seebach Seebach 16:00 live PUSH



Lorenz Kowalski (Trainer SpVgg Lam): „Mit Seebach erwartet uns die nächste Top-Mannschaft. Wir wollen aber das positive Gefühl der letzten Wochen mitnehmen, einem starken Gegner Paroli bieten und daheim nicht leer ausgehen.“



Personalien: Es gibt noch ein paar Fragezeichen, denn die Einsätze von Franz Wendl, Benjamin Tolks und Moritz Seidel stehen allesamt auf der Kippe. Einziger fixer Ausfall ist Simon Meindl.





Wolfgang Beller (Trainer TSV Seebach): „In Lam wartet eine extrem schwere Auswärtsaufgabe auf uns. Der Gegner hat vor allem in der Offensive sehr viel Qualität. Wir wissen, was auf uns zukommt und brauchen eine richtig gute Leistung, um etwas Zählbares mitnehmen zu können.“



Personalien: Patrick Pfisterer ist letztmals gesperrt. Christop Beck und Simon Griesbeck fehlen weiter verletzungsbedingt. Luis Müller-Eckstein befindet sich im Aufbau und ist ebenfalls keine Option. Stefan Trifterer ist zwar aus dem Urlaub zurück, hat sich aber im Training verletzt. Ob er dabei sein kann, ist fraglich.









Lum Gashi (Sportlicher Leiter FC Kosova Regensburg): „Das Spiel am vergangen Sonntag gegen den TSV Seebach war mit Abstand unsere schlechteste Saisonleistung. Bis auf zwei, drei Spieler hat keiner das gemacht, was er sollte. Wir sind gefordert, gegen den FC Passau ein anderes Gesicht zu zeigen, die Vorgaben des Trainers umzusetzen und uns für das harte Training zu belohnen. Jeder Einzelne sollte begriffen haben, dass wir in Abstiegskampf stecken und da nur gemeinsam rauskommen!“



Personalien: Abgesehen von den Dauerverletzten Arthur Mendes da Silva und Erald Kolgega muss nur Lavdrim Zeciri ersetzt werden. Der Stürmer ist privat verhindert.





Christian Wolf (Sportlicher Leiter 1. FC Passau): „Kosova ist mit Sicherheit besser, als es der aktueller Tabellenstand vermuten lässt. Wir wissen, dass uns dort ein unangenehmer Gegner erwartet. Nichtsdestotrotz müssen wir den Fokus klar auf unsere eigene Leistung legen und wieder mehr Leichtigkeit in unser Spiel bekommen. Dafür ist entscheidend, dass jeder Einzelne noch mehr investiert – dann können wir auch auswärts etwas Zählbares mitnehmen.“



Personalien: Nicht zur Verfügung stehen wird Julian Kornreder. Ob der zuletzt verletzungsbedingt ausgewechselte Gergö Szalanszki auflaufen kann, ist noch ungewiss.





