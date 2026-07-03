Besonderes Spiel für Werdorfer Thilo Orgis gegen Schalke

Aßlar-Werdorf. Im Laufe des Gesprächs spricht Thilo Orgis das aus, was wohl die meisten seiner Zunft denken: „Als Schalke-Fan“, erzählt er, „bist du leiden gewöhnt.“ Am Samstag, so viel ist sicher, wird Thilo Orgis nicht leiden. Dann steht für den 66-Jährigen ein ganz besonderes Event auf dem Programm. Die Traditionsmannschaft von Schalke 04 gibt anlässlich des 100. Geburtstags des FC Werdorf ihre Visitenkarte ab. „Die Verantwortlichen des Vereins kamen auf mich zu und fragten mich, ob ich dabei helfen könnte, Schalke hierher zu bekommen.“