 2026-07-03T10:03:46.518Z

Allgemeines

Besonderes Spiel für Werdorfer Thilo Orgis gegen Schalke

TRADITIONSELF: +++ Zum 100. Geburtstag des Vereins kommt das Traditionsteam von Schalke 04 mit Weltmeister Olaf Thon zum FC Werdorf. Mitorganisator und S04-Fan Thilo Orgis fiebert dem Spiel entgegen +++

von Redaktion · Heute, 12:28 Uhr · 0 Leser
Schalke-Fan durch und durch: Thilo Orgis. Als Mitorganisator sorgt er dafür, dass die Traditionsmannschaft des FC Schalke 04 beim FC Werdorf Station macht. © Thilo Orgis
Schalke-Fan durch und durch: Thilo Orgis. Als Mitorganisator sorgt er dafür, dass die Traditionsmannschaft des FC Schalke 04 beim FC Werdorf Station macht. © Thilo Orgis

Verlinkte Inhalte

KOL West
Werdorf

Aßlar-Werdorf. Im Laufe des Gesprächs spricht Thilo Orgis das aus, was wohl die meisten seiner Zunft denken: „Als Schalke-Fan“, erzählt er, „bist du leiden gewöhnt.“ Am Samstag, so viel ist sicher, wird Thilo Orgis nicht leiden. Dann steht für den 66-Jährigen ein ganz besonderes Event auf dem Programm. Die Traditionsmannschaft von Schalke 04 gibt anlässlich des 100. Geburtstags des FC Werdorf ihre Visitenkarte ab. „Die Verantwortlichen des Vereins kamen auf mich zu und fragten mich, ob ich dabei helfen könnte, Schalke hierher zu bekommen.“

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.