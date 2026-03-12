Besonderes Schmankerl beim Verbandsligisten

– Foto: Werner Kurz

Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach musste in der Verbandsliga zuletzt zwei knappe Niederlagen hinnehmen. Im Heimspiel gegen den TSV Berg am Samstag um 15 Uhr soll nun der erste Sieg im neuen Jahr gelingen.

Besonders im ersten Pflichtspiel des Jahres gegen Spitzenteam Holzhausen war die TSG über weite Strecken die bessere Mannschaft, musste sich nach zwei Elfmetern gegen sich und einer Unterzahl dennoch mit 1:2 geschlagen geben. Am vergangenen Wochenende lag die Mannschaft bei den Sportfreunden Schwäbisch Hall nach 60 Minuten bereits mit 1:4 zurück. In der Schlussphase kämpfte sich die Elf von Trainer Patrick Faber noch einmal auf 3:4 heran und verpasste den Ausgleich in letzter Sekunde nur um Zentimeter. Nach 20 von 32 Spieltagen steht das Team des scheidenden Trainers Patrick Faber nun auf Rang acht der Tabelle.

Die Moral stimmt, die Ergebnisse zuletzt nicht. In den vergangenen drei Ligaspielen – eines noch im Jahr 2025, zwei bereits im neuen Jahr – unterlag die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach jeweils mit dem knappstmöglichen Abstand von einem Tor. Dabei spiegeln die null Punkte in dieser Phase die gezeigten Leistungen nicht vollständig wider.

Verzichten muss die TSG weiterhin auf die Langzeitverletzten Mert Arslan, Simon Lechleitner und Kevin Scherer. Stürmer Tim Seidler trainiert zwar wieder individuell, benötigt jedoch noch etwas Zeit, bis er wieder einsatzbereit ist.

Der TSV Berg zählt in dieser Saison zu den Spitzenteams der Verbandsliga. Die Mannschaft belegt aktuell Rang drei und ist weiterhin im Rennen um den Aufstieg in die Oberliga. Auf den Tabellenzweiten Holzhausen beträgt der Rückstand lediglich fünf Punkte. An das Hinspiel dürften die Berger allerdings keine allzu guten Erinnerungen haben: Am vierten Spieltag gewann die TSG beim TSV Berg knapp mit 1:0.

Derzeit präsentiert sich das Team von Trainer Oliver Ofentausek jedoch in guter Form und holte aus den vergangenen drei Spielen sieben Punkte. Am vergangenen Wochenende setzte sich Berg zudem gegen den direkten Aufstiegskonkurrenten aus Oberensingen durch. Die Favoritenrolle dürfte daher bei den Gästen liegen.

Ob Fortuna den Weststädtern im Heimspiel gegen den TSV Berg wieder hold ist, zeigt sich am Samstag um 15 Uhr im Fritz-Sportpark. Im Anschluss an die Partie hat die Verbandsligamannschaft der TSG noch ein besonderes Schmankerl parat: Das Team lädt alle Fans zur Einweihungsparty der renovierten Kabine ein. Für Verpflegung und Stimmung ist gesorgt.