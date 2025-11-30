 2025-11-28T07:03:18.113Z

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Besonderes Jubiläum, Trainer verlängert und Spielabsagen

News aus den Vereinen und Fußballbezirken: Was hat sich getan?

Bei den Vereinen und Fußballbezirken aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

SG Sonnenhof Großaspach

Das teilt der Verein über Instagram mit:

Wir gratulieren Arbnor Nuraj sowie Mert Tasdelen zu ihrem jeweils 100. Pflichtspiel-Einsatz für unseren Dorfklub.

Auf die nächsten 100.

Fußballbezirk Rems/Murr/Hall

Das teilt der Fußballbezirk mit:

In der Kreisliga B7 gab es wetterbedingte Spielabsagen:

SGM TSV Unterdeufstetten I / FC Matzenbach II – FC Langenburg

SGM BC Marktlustenau / KSG Ellrichshausen – FC Billingsbach

TSG Kirchberg – TSV Blaufelden

SV Aichstetten

Das teilt der Verein über Instagram mit:

FABIAN DURACH VERLÄNGERT!

Kurz vor der Winterpause können wir die Verlängerung von Fabian Durach verkünden. Der 30-Jährige geht somit in seine 3. Saison als SVA-Trainer.

Fabse - wir freuen uns, dich auch in der neuen Saison an unserer Seite zu haben!

