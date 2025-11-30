Besonderes Jubiläum, Trainer verlängert und Spielabsagen

Bei den Vereinen und Fußballbezirken aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
+++
+++
Das teilt der Verein über Instagram mit:
Wir gratulieren Arbnor Nuraj sowie Mert Tasdelen zu ihrem jeweils 100. Pflichtspiel-Einsatz für unseren Dorfklub.
Auf die nächsten 100.
+++
+++
Das teilt der Fußballbezirk mit:
In der Kreisliga B7 gab es wetterbedingte Spielabsagen:
SGM TSV Unterdeufstetten I / FC Matzenbach II – FC Langenburg
SGM BC Marktlustenau / KSG Ellrichshausen – FC Billingsbach
TSG Kirchberg – TSV Blaufelden
+++
+++
Das teilt der Verein über Instagram mit:
FABIAN DURACH VERLÄNGERT!
Kurz vor der Winterpause können wir die Verlängerung von Fabian Durach verkünden. Der 30-Jährige geht somit in seine 3. Saison als SVA-Trainer.
Fabse - wir freuen uns, dich auch in der neuen Saison an unserer Seite zu haben!
+++
+++
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________