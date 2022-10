Besonderes Highlight: Werder Bremen gastiert im Heeslinger Waldstadion Der Bundesligist kommt vor der WM-Pause ins Waldstadion

Im Aufstiegsrennen in der Oberliga Niedersachsen wird der Heeslinger SC, sofern die Wetterlage es zulässt, noch bis Mitte Dezember gefordert sein. Mittendrin wartet auf die Mannschaft von Cheftrainer Lars Uder jedoch ein weiteres, großes Highlight: Der HSC empfängt am Dienstag, den 15. November um 19 Uhr Bundesligist Werder Bremen im Waldstadion.

Der SVW bestreitet am Samstag, den 12. November sein letztes Pflichtspiel gegen RB Leipzig im Kalenderjahr 2022. Anschließend befindet sich die Bundesliga bekanntlich in der WM-Pause. Für Heeslingen geht es schon am Freitagabend (18.11.) im mit Spannung erwarteten Derby bei der SV Ahlerstedt/Ottendorf weiter.