Besonderes Fair Play in der Regensburger Kreisklasse

Stadtamhof lag im Heimspiel gegen Bernhardswald in der Schlussphase mit 1:0 in Führung, als der schnelle TSV-Spieler Joseph Renner den Ball auf der Außenbahn erlief. Ein Verteidiger der Gastgeber eilte hinterher, ging bei seinem Sprint aber ohne Fremdeinwirkung zu Boden und musste im Anschluss mit einer Muskelverletzung vom Platz. Die abstiegsbedrohten Bernhardswalder hätten in der Mitte eine Überzahlsituation und die große Möglichkeit zum Ausgleich gehabt, doch Renner brach den Angriff sofort ab und spielte den Ball freiwillig ins Seitenaus. Letztlich gewannen die Regensburger die Partie 3:0, wodurch der TSV Bernhardswald auf einen Abstiegsplatz abrutschte. Aktuell belegt er in der Kreisklasse 2 in einem äußerst engen Rennen um den Klassenerhalt einen Relegationsplatz.



Nach der Partie bei Stadtamhof hatten sich zahlreiche Spieler und Unterstützer der Heimelf bei Joseph Renner für dessen faires Verhalten bedankt. Zudem war es den Gastgebern ein Anliegen, dass der Unparteiische Christian Büchner die Aktion im Elektronischen Spielbericht vermerkt. Der Grundstein für die jetzt erfolgte Würdigung als bayerischer „Fair ist mehr“-Sieger des Monats März.



Der Oberpfälzer Bezirks-Vorsitzende Thomas Graml und der Regensburger Kreis-Spielleiter Michael Koriath besuchten am Ostermontag das Heimspiel des TSV Bernhardswald gegen den TSV Oberisling (1:3) und überraschten den als Joker eingesetzten Joseph Renner vor Anpfiff mit der „Fair ist mehr“-Auszeichnung. Unter dem Applaus der rund 100 Zuschauer überreichten Graml und Koriath dem Vorzeige-Spieler neben einer Urkunde und dem „Fair ist mehr“-Handtuch von adidas als Monatssieger-Preis auch zwei Freikarten für das Deutsche Fußball-Museum in Dortmund.



Mit der Aktion „Fair ist mehr“ würdigen der Bayerische Fußball-Verband und der Deutsche Fußball-Bund sportliches Verhalten. Die Unparteiischen tragen besondere Gesten im Elektronischen Spielbericht (ESB) ein. Darüber hinaus können aber auch alle anderen Beteiligten vorbildliche Aktionen per E-Mail an fair-play@bfv.de melden. Am Spieljahresende wird aus dem Kreis der Montassiegerinnen und -sieger der Landessieger gekürt, der wiederum bei der bundesweiten Wahl des DFB antritt.