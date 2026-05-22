»Besonderer Tag«: Meister-Ehren, Abschieds-Tränen

Abschied auf dem Höhepunkt: Florian Spiller geht als Meistertrainer – Foto: Robert Geisler

Das Sportliche wird am 21. Spieltag, wenn Ruderting Aufsteiger Regensburg empfängt, zur absoluten Nebensächlichkeit. Ganz bewusst, und nicht weiter schlimm für beide Teams. Am Samstag nämlich wird der FCR die Meisterschale in Empfang nehmen und einige prägende Gesichter verabschieden. Die Gäste aus der Oberpfalz dürfen mitfeiern - und sich gleichzeitig über den Klassenerhalt freuen. "Wir werden das Spiel ganz entspannt angehen", macht SC-Funktionär Alexander Kalteis deutlich.

Es wird, so viel steht bereits jetzt fest, zu großen Emotionen kommen auf Seiten der Rudertinger. Weil die Meisterschaft nun auch offiziell zelebriert werden kann. Vor allem aber, weil für einige Funktionäre und Spielerinnen, die die vergangenen Jahre geprägt haben, das letzte Heimspiel ansteht. Wie bekannt wird sich Managerin Johanna Maier aus der ersten Reihe zurückziehen. Zudem verabschieden sich mit Franziska Philipp (Comeback 2024, 25 Spiele), Anna-Lena Parzhuber (seit 2022, 81 Spiele), Luisa Weinhändler (seit 2023, 31 Spiele) und allen voran Franziska Schwaiberger (seit 2018, 242 Spiele) absolute Leistungsträgerinnen.

Dass diese Führungspersönlichkeiten just vor der Herausforderung Regionalliga ihre Fußballschuhe an den Nagel hängen, kommt für die Verantwortlichen nicht überraschend. "Wir wissen schon lange Bescheid. Vielleicht sind wir einfach nur zu spät aufgestiegen...", sagt Maier. "Wenn es dann soweit ist, tut es aber natürlich richtig weh - zumal man ja auch privat sehr gut verbandelt ist und sich mancher gemeinsamer Weg nun eben trennt." Wenig verwunderlich, dass die 37-Jährige von "herben Verlusten" spricht - nicht nur sportlich, sondern auch in menschlicher Hinsicht.