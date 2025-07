🗣: Besonderer Tag für MTV München, SVP trotz krasser Fehler motiviert

Der SV Waldeck-Obermenzing holt gegen Aufsteiger MTV München auch dank Keeper David Novak einen Punkt. SVW-Trainer Gutsmiedl staunt über die Qualität von Kaltner, Beckenbauer, Erb und Co. Ohlstadt jubelt über den Traumstart in die Bezirksliga, lässt sich aber vom Ergebnis nicht blenden. Untermenzings Siegtor gegen Penzberg wird aberkannt, dennoch ist Nico Formella mit dem Auftritt des SVU zufrieden. Der SV Planegg hat anfangs mit Polling große Probleme, löst das Ganze aber in der zweiten Hälfte spielerisch. Die ersten Stimmen und Reaktionen der Bezirksliga Süd zum 1. Spieltag.

Novak lässt MTV München verzweifeln – Kaltner, Beckenbauer und Erb? „Brutale Qualität“

Stefan Gutsmiedl, Trainer des SV Waldeck-Obermenzing: »Es ist schön, dass wir in der Süd spielen dürfen. Das 1:1 beim MTV München war ein Spiel, das in beide Richtungen hätte ausgehen können – wir hätten gewinnen, aber auch verlieren können. Wenn bei MTV Spieler wie Kaltner, Beckenbauer und Erb auf dem Platz stehen, ist das schon eine brutale Qualität, und für unsere Jungs ist es ein großes Lernen, gegen solch starke Spieler anzutreten. Die erste Halbzeit ging ganz klar an MTV: Sie verschießen einen Elfmeter und haben gute Chancen, aber unser Keeper David Novak hält uns mit einem überragenden Spiel am Leben. In der zweiten Halbzeit haben wir etwas umgestellt und kamen besser ins Spiel, gehen dann auch mit 1:0 in Führung. MTV gelingt aber noch der Ausgleich zum 1:1. Insgesamt hat es Spaß gemacht, es war ein abwechslungsreiches Spiel, und am Ende ist das Ergebnis in Ordnung. Ich wünsche allen eine verletzungsfreie und erfolgreiche Saison.«

Manuel Schwarz, Teamchef des MTV München: »Für uns war es natürlich ein ganz besonderer Tag, nach 30 Jahren endlich wieder ein Bezirksliga-Spiel bestreiten zu dürfen, worauf wir drei Jahre hingearbeitet haben. SV Waldeck-Obermenzing haben wir als kämpferisch starke Mannschaft erwartet, und genau so sind sie auch aufgetreten – total fair, sympathisch und immer auf der Höhe. Für uns war es eine echte Standortbestimmung, um zu sehen, ob wir das Niveau und die Geschwindigkeit der Bezirksliga schon mitgehen können. Trotz kurzfristiger Ausfälle von Moritz Schlehe, Luca Roth und Franz Strohmaier waren wir in der ersten Halbzeit sehr gut im Spiel und hatten die besseren Spielanteile, haben aber leider das Tor nicht gemacht – der verschossene Elfmeter war dabei sicher der Knackpunkt. Ich glaube, wenn der reingeht, nimmt das Spiel einen anderen Verlauf. In der zweiten Halbzeit kam Waldeck besser ins Spiel, da war es ausgeglichener oder sogar mit Vorteilen für den Gegner. Nach dem Rückstand sind wir umso glücklicher, dass wir noch den Ausgleich erzielen konnten, und kurz vor Schluss wäre sogar der Siegtreffer möglich gewesen, aber der Waldecker Torwart (David Novak, Anm. d. Red) hat überragend gehalten. Insgesamt war es für uns ein absolutes Highlight, wir freuen uns, dabei zu sein und blicken jetzt auf zwei schwere Auswärtsspiele. Nächste Woche geht es nach Planegg, dort wollen wir weiter lernen und uns in der Bezirksliga etablieren. Wir freuen uns sehr auf die Saison.«