„Besonderer“ Start für SC Waldgirmes und VfB Marburg

Lahnau-Waldgirmes/Marburg. Nach jeweils gut fünf Wochen intensiver Vorbereitung freuen sich die heimischen Vereine in der Fußball-Hessenliga auf den ersten Spieltag der Saison 2025/2026. Für beide stehen Auswärtsspiele bei „besonderen“ Aufsteigern an. Es ist für die Lahnauer mit nur 23 Kilometern eine kurze Anreise, wenn es am Kirmessonntag (14.30 Uhr) nach Holzheim zum Aufsteiger TuBa Pohlheim geht.