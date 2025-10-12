"Besonderer Sieg" ‒ Heilbrunn-Knoten platzt gegen Pullach

Nach fünf sieglosen Spielen gelingt dem HSV mit einer starken Teamleistung ein 3:0-Erfolg und Torhüter Maurer bleibt erstmals ohne Gegentor.
Bad Heilbrunn - Es war eine pure Willensleistung, die den Knoten platzen ließ und den für den SV Bad Heilbrunn so wichtigen 3:0 (0:0)-Sieg einleitete: Kapitän Anton Krinner, die gesamte Partie am Sonntagnachmittag gegen den SV Pullach total on fire, fing einen Ball im Mittelfeld ab. Setzte sich unwiderstehlich bis zum 16er der Gäste durch und zwang den Ball an SVP-Keeper Leo Bayerschmidt vorbei ins Tor. Nach etlichen vergebenen Möglichkeiten und mit großem Einsatz verhinderten Gegentoren schien der Treffer nach 68 Minuten so etwas wie der Dosenöffner gewesen zu sein: Die Heilbrunner ließen nichts mehr anbrennen, Tobias Bauer und Jonas Gall sorgten für die Entscheidung zu einem auf dem Papier doch noch deutlichen Sieg gegen ebenfalls ein wenig angeschlagene Pullacher.
„Es sind für uns drei sehr wichtige Punkte und ein besonderer Sieg“, meint Trainer Walter Lang. Sein Team musste viele Rückschlage verkraften, etliche wichtige Spieler fehlen, seit fünf Spielen haben die Heilbrunner nicht mehr gewonnen. Torhüter Franz Maurer, der bei vielen hohen Niederlagen im Kasten stand, hatte fast schon den Glauben an sich verloren, auch wenn er meist nichts dafür konnte. „Für ihn ist es der erste Sieg mit Heilbrunn, noch dazu ohne Gegentor, ganz wichtig“, sagt Lang.
Maurer spielte gegen Pullach makellos, zeigte gute Paraden, entschärfte eine 1:1-Situation stark, konnte sich aber auch auf eine sichere Heilbrunner Verteidigung verlassen. Da half erneut Ludwig Buchmair aus und ließ zusammen mit Florian Schnitzlbaumer, Andre Tiedt und Klaus Pföderl kaum Pullacher Chancen zu. Lang: „Wir haben gut gegen den Ball gearbeitet.“
Eigene Möglichkeiten dagegen hatten die Heilbrunner zur Genüge. Der Ball wollte jedoch nicht über die Linie. Sebastian Ammer setzte nach Jonas Galls Vorarbeit am Pfosten vorbei. Bauers Kopfball fing der SVP-Torhüter. Ein Pullacher Treffer zählte wegen abseits nicht, auch Dodo Krinners Tor wurde wegen abseits einkassiert, als ihm ein Pressball im Strafraum direkt vor die Füße fiel. Gall nahm einen Ball mit, sein Schuss blieb jedoch ebenfalls an Bayerschmidt hängen. Selbst als Ammer und Sebastian Rösch im Strafraum auf das Tor ballern durften, trafen sie nur den Keeper und den Pfosten. Nach weiteren gescheiterten Abschlüssen in der zweiten Hälfte war es erst Krinners Energieleistung, die den Fluch bannte. Wenig später erhöhte Bauer per Nachschuss auf 2:0. Kurz vor Schluss steckte Krinner einen Ball durch zu Gall, der zum 3:0 einschob.
„Wir haben die Aufgabe mit Bravour gelöst“, freut sich der Heilbrunner Trainer über den Sieg. Ein Sieg, in einer durchaus schwierigen Situation. Mehrere, zum Teil deutliche Niederlagen zehren am Selbstbewusstsein, auch wenn sie für Lang nicht ganz unerwartet kamen. Zu viele Ausfälle galt es zu ersetzen. Dabei hätten oft die Spieler auf dem Platz ebenfalls eine Pause gebraucht. Gerade die Talente, die weiter an das Niveau in der Bezirksliga herangeführt werden müssen, würde ein wenig Verschnaufen auch mal gut tun, meint der HSV-Coach. Die jungen Spieler jedoch, sie machten ihre Sache gegen Pullach sehr ordentlich und gewissenhaft. Ein Sebastian Rösch sorgte für viel Betrieb im Pullacher Strafraum. Leon Meisl sorgte ebenfalls für Vorwärtsbewegung. Doch der Einsatz seines Kapitäns, der unermüdlich ackerte und Anweisungen gab und schließlich für den so wichtigen Knotenlöser sorgte, beeindruckte Lang fast am meisten.