"Besonderer Sieg" ‒ Heilbrunn-Knoten platzt gegen Pullach

Der Knoten ist geplatzt: Mit schierer Energieleistung erobert Dodo Krinner (2.v.re., neben Tobias Bauer) den Ball, zieht vors Tor und schießt zum 1:0 gegen Pullach ein. – Foto: Nick Scheder

Nach fünf sieglosen Spielen gelingt dem HSV mit einer starken Teamleistung ein 3:0-Erfolg und Torhüter Maurer bleibt erstmals ohne Gegentor.

Bad Heilbrunn - Es war eine pure Willensleistung, die den Knoten platzen ließ und den für den SV Bad Heilbrunn so wichtigen 3:0 (0:0)-Sieg einleitete: Kapitän Anton Krinner, die gesamte Partie am Sonntagnachmittag gegen den SV Pullach total on fire, fing einen Ball im Mittelfeld ab. Setzte sich unwiderstehlich bis zum 16er der Gäste durch und zwang den Ball an SVP-Keeper Leo Bayerschmidt vorbei ins Tor. Nach etlichen vergebenen Möglichkeiten und mit großem Einsatz verhinderten Gegentoren schien der Treffer nach 68 Minuten so etwas wie der Dosenöffner gewesen zu sein: Die Heilbrunner ließen nichts mehr anbrennen, Tobias Bauer und Jonas Gall sorgten für die Entscheidung zu einem auf dem Papier doch noch deutlichen Sieg gegen ebenfalls ein wenig angeschlagene Pullacher. Erster Sieg für Torhüter Franz Maurer

„Es sind für uns drei sehr wichtige Punkte und ein besonderer Sieg“, meint Trainer Walter Lang. Sein Team musste viele Rückschlage verkraften, etliche wichtige Spieler fehlen, seit fünf Spielen haben die Heilbrunner nicht mehr gewonnen. Torhüter Franz Maurer, der bei vielen hohen Niederlagen im Kasten stand, hatte fast schon den Glauben an sich verloren, auch wenn er meist nichts dafür konnte. „Für ihn ist es der erste Sieg mit Heilbrunn, noch dazu ohne Gegentor, ganz wichtig“, sagt Lang. Maurer spielte gegen Pullach makellos, zeigte gute Paraden, entschärfte eine 1:1-Situation stark, konnte sich aber auch auf eine sichere Heilbrunner Verteidigung verlassen. Da half erneut Ludwig Buchmair aus und ließ zusammen mit Florian Schnitzlbaumer, Andre Tiedt und Klaus Pföderl kaum Pullacher Chancen zu. Lang: „Wir haben gut gegen den Ball gearbeitet.“