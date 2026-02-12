»Besonderer Moment«: Aubstadts historische Premiere

Beste Stimmung herrschte bei den Kickern des TSV Aubstadt im Trainingslager im spanischen Málaga. – Foto: TSV Aubstadt

Eine wahrlich nicht alltägliche Reise hat gerade der TSV Aubstadt hinter sich. Der Regionalligist aus dem beschaulichen Grabfeld hielt ein Trainingscamp im sonnigen Süden ab. Was sich im ersten Moment ziemlich gewöhnlich anhört, war für "Abscht" ein Meilenstein: "Für unseren Verein ist das ein besonderer Moment: Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte geht es im Winter ins Trainingslager nach Spanien", teilte der TSV via Social Media mit.

"Der Eindruck nach dem Trainingslager in Spanien ist durchweg sehr positiv. Die Bedingungen vor Ort waren top, sowohl was die Plätze als auch die Unterkunft angeht. Die Jungs konnten unter perfekten Rahmenbedingungen arbeiten, und man hat gemerkt, dass die gemeinsame Zeit der Mannschaft richtig gutgetan hat", erklärt Philipp Müller, Pressesprecher und Leiter Marketing und Öffentlichkeitsarbeit beim TSV, mit. Dessen Fazit fiel sehr zufrieden aus: "Sportlich konnten wir alle geplanten Inhalte umsetzen. Die Trainingsqualität war sehr hoch, und auch abseits des Platzes war es wichtig für den Teamgeist. Insgesamt war es ein großer Schritt Richtung Rückrunde."

Nach der Rückkehr nach Deutschland waren sich die Aubstädter einig:

"Die Intensität war hoch, aber genau das brauchen wir."

"Man wächst als Gruppe extrem zusammen, wenn man jeden Tag auf und neben dem Platz so viel Zeit miteinander verbringt."

"Bessere Voraussetzungen für die Vorbereitung kann man sich kaum wünschen." - Das waren einige der Reaktionen aus der Mannschaft.

In der Nähe von Málaga im sonnigen Andalusien durfte neben der Trainingsarbeit selbstredend auch das Teambuilding nicht zu kurz kommen. So besuchte der Aubstädter Tross beispielsweise auch ein Heimspiel des FC Málaga, der derzeit in der zweiten spanischen Liga spielt. Ebenso nahm Cheftrainer Claudiu Bozesan seine Elf in einem Testspiel gegen das Nachwuchsteam des dänischen Topklubs FC Midtjylland unter die Lupe.

Zwei Tests gegen den SC Eltersdorf (14.02.) und den TSV Kornburg (21.02.) stehen für die Aubstädter nun in heimischen Gefilden noch an, ehe am 28. Februar zuhause gegen die SpVgg Unterhaching der Start in die Frühjahrsrunde erfolgt.