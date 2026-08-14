 2026-08-13T12:20:01.944Z

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Besonderer Landesliga-Gipfel: »Wir werden leiden müssen«

Spitzenspiel der Landesliga Nordwest: +++ Abtswind kommt mit Kantersiegen angelaufen +++ Ebersdorf weiß um eigene Qualität

von Boris Manz · Heute, 15:51 Uhr · 0 Leser
Keiner schoss mehr, keiner kassierte weniger Tore in der Landesliga Nordwest als der TSV Abtswind.
Keiner schoss mehr, keiner kassierte weniger Tore in der Landesliga Nordwest als der TSV Abtswind. – Foto: Hans Will

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Landesliga Nordwest
FC Coburg
Burgebrach
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FT Schweinf.

Ungewöhnliches Gipfeltreffen in der Landesliga Nordwest: Auf der einen Seite steht der vermeintliche Top-Favorit Abtswind – Vorjahresdritter, bekannter Trainer und eine weiße Weste. Auf der anderen Seite mit Sylvia Ebersdorf ein vermeintlicher Underdog, doch der Aufsteiger überrascht direkt zum Saisonstart die ganze Liga.

13 Punkte aus fünf Spielen sprechen eine eindeutige Sprache. „Wir können mehr als zufrieden sein, weil die Siege nicht nur glücklich waren, sondern wir phasenweise auch dominant gespielt haben“, freut sich Aufstiegstrainer Jakob Engelmann.

Nun wartet die schwere Auswärtsaufgabe beim Top-Favoriten. Doch Engelmann sieht sein Team keineswegs chancenlos: „Wir fahren ohne Druck dorthin – aber im Wissen um unsere Qualität, auch so einen Gegner ärgern zu können. Jeder muss dafür an seine Leistungsgrenze gehen, der Gegner darf nicht seinen perfekten Tag erwischen und du brauchst etwas Spielglück“, so Engelmann. „Wir möchten dort etwas mitnehmen und der Liga erneut beweisen, dass wir keine Zufallspunkte ergattert haben.“

Morgen, 16:00 Uhr
TSV Abtswind
TSV AbtswindTSV Abtswind
SC Sylvia Ebersdorf
SC Sylvia EbersdorfSyl.Ebersdf.
16:00

Nicht zufällig ganz oben steht auch der langjährige Bayernligist Abtswind, der durch Kantersiege die Landesliga Nordwest das Fürchten lehrt. Seit dem 1. Spieltag gewann die Mannschaft von Adam Jabiri und Julian Göbel jedes Spiel mit mindestens drei Toren Unterschied.

„Der Saisonstart mit den entsprechenden Ergebnissen lief wirklich sehr gut. Körperlich ist die Mannschaft in einem richtig guten Zustand“, so Göbel, der die Entwicklung seines Teams trotz der Ergebnisse noch am Anfang sieht.

Besonders spielerisch, in der Entscheidungsfindung und in den internen Absprachen könne man sich weiter verbessern. Dass es nun ausgerechnet gegen den Aufsteiger zum Gipfeltreffen kommt, ist für Göbel unterdessen kein Zufallsprodukt.

„Auf den ersten Blick wirkt die Punkteausbeute für einen Aufsteiger natürlich sehr stark. Auf den zweiten Blick sieht man aber, dass sie einige gestandene Spieler haben. Deshalb bin ich nicht überrascht“, so Göbel. „Wir werden sie 90 Minuten bespielen, immer dagegenhalten und leiden müssen.“ Mit vollem Fokus und einer guten Leistung wolle man die drei Punkte aber in Abtswind behalten.

Personell ist für das Gipfeltreffen alles angerichtet: Beim TSV Abtswind kehren im Vergleich zum 4:0-Sieg gegen die DJK Hain einige Akteure zurück, und auch Ebersdorf freut sich weiterhin über eine entspannte Personalsituation. „Unsere Langzeitverletzten kommen mehr und mehr in Fahrt“, so Engelmann. Ex-Bayernliga-Kicker Sertan Sener feierte bereits gegen Burgebrach sein Startelf-Comeback und auch Mittelstürmer Paul Klose scharrt bereits mit den Hufen.

Die weiteren Spiele des 6. Spieltags der Landesliga Nordwest:

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Windeck 1861 Burgebrach
TSV Windeck 1861 BurgebrachBurgebrach
SV Alemannia Haibach
SV Alemannia HaibachHaibach
15:00

Heute, 18:30 Uhr
FT Schweinfurt
FT SchweinfurtFT Schweinf.
TuS Frammersbach
TuS FrammersbachFrammersbach
18:30live

Heute, 18:30 Uhr
FC Coburg
FC CoburgFC Coburg
TSV Eisingen
TSV EisingenEisingen
18:30

So., 16.08.2026, 14:00 Uhr
TuS 1893 Aschaffenburg-Leider
TuS 1893 Aschaffenburg-LeiderTuS Leider
FC 06 Bad Kissingen
FC 06 Bad KissingenBad Kissing.
14:00

Morgen, 16:00 Uhr
TSV Karlburg
TSV KarlburgTSV Karlburg
TSV Mönchröden
TSV MönchrödenMönchröden
16:00

Morgen, 15:00 Uhr
TuS Röllbach
TuS RöllbachTuS Röllbach
SpVgg Hösbach/Bahnhof
SpVgg Hösbach/BahnhofSpVgg Hösbach/Bahnhof
15:00live

Morgen, 16:00 Uhr
DJK Schwebenried/Schwemmelsbach
DJK Schwebenried/SchwemmelsbachSchwebenried
SV Vatan Spor Aschaffenburg
SV Vatan Spor AschaffenburgVatan Spor
16:00

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
TSV Aubstadt
TSV AubstadtAubstadt II
DJK Hain
DJK HainDJK Hain
15:00