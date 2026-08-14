Besonderer Landesliga-Gipfel: »Wir werden leiden müssen«

Keiner schoss mehr, keiner kassierte weniger Tore in der Landesliga Nordwest als der TSV Abtswind. – Foto: Hans Will

Ungewöhnliches Gipfeltreffen in der Landesliga Nordwest: Auf der einen Seite steht der vermeintliche Top-Favorit Abtswind – Vorjahresdritter, bekannter Trainer und eine weiße Weste. Auf der anderen Seite mit Sylvia Ebersdorf ein vermeintlicher Underdog, doch der Aufsteiger überrascht direkt zum Saisonstart die ganze Liga.

Nun wartet die schwere Auswärtsaufgabe beim Top-Favoriten. Doch Engelmann sieht sein Team keineswegs chancenlos: „Wir fahren ohne Druck dorthin – aber im Wissen um unsere Qualität, auch so einen Gegner ärgern zu können. Jeder muss dafür an seine Leistungsgrenze gehen, der Gegner darf nicht seinen perfekten Tag erwischen und du brauchst etwas Spielglück“, so Engelmann. „Wir möchten dort etwas mitnehmen und der Liga erneut beweisen, dass wir keine Zufallspunkte ergattert haben.“

13 Punkte aus fünf Spielen sprechen eine eindeutige Sprache. „Wir können mehr als zufrieden sein, weil die Siege nicht nur glücklich waren, sondern wir phasenweise auch dominant gespielt haben“, freut sich Aufstiegstrainer Jakob Engelmann.

Nicht zufällig ganz oben steht auch der langjährige Bayernligist Abtswind, der durch Kantersiege die Landesliga Nordwest das Fürchten lehrt. Seit dem 1. Spieltag gewann die Mannschaft von Adam Jabiri und Julian Göbel jedes Spiel mit mindestens drei Toren Unterschied.

„Der Saisonstart mit den entsprechenden Ergebnissen lief wirklich sehr gut. Körperlich ist die Mannschaft in einem richtig guten Zustand“, so Göbel, der die Entwicklung seines Teams trotz der Ergebnisse noch am Anfang sieht.

Besonders spielerisch, in der Entscheidungsfindung und in den internen Absprachen könne man sich weiter verbessern. Dass es nun ausgerechnet gegen den Aufsteiger zum Gipfeltreffen kommt, ist für Göbel unterdessen kein Zufallsprodukt.

„Auf den ersten Blick wirkt die Punkteausbeute für einen Aufsteiger natürlich sehr stark. Auf den zweiten Blick sieht man aber, dass sie einige gestandene Spieler haben. Deshalb bin ich nicht überrascht“, so Göbel. „Wir werden sie 90 Minuten bespielen, immer dagegenhalten und leiden müssen.“ Mit vollem Fokus und einer guten Leistung wolle man die drei Punkte aber in Abtswind behalten.

Personell ist für das Gipfeltreffen alles angerichtet: Beim TSV Abtswind kehren im Vergleich zum 4:0-Sieg gegen die DJK Hain einige Akteure zurück, und auch Ebersdorf freut sich weiterhin über eine entspannte Personalsituation. „Unsere Langzeitverletzten kommen mehr und mehr in Fahrt“, so Engelmann. Ex-Bayernliga-Kicker Sertan Sener feierte bereits gegen Burgebrach sein Startelf-Comeback und auch Mittelstürmer Paul Klose scharrt bereits mit den Hufen.

Die weiteren Spiele des 6. Spieltags der Landesliga Nordwest:

Morgen, 15:00 Uhr TSV Windeck 1861 Burgebrach Burgebrach SV Alemannia Haibach Haibach 15:00 PUSH