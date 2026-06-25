Besondere Relegations-Vorbereitung: Von Mallorca auf den Rasen

Nach dem erfolgreichen letzten Spieltag gegen den Osterburger FC (3:0) hatte sich der Drittletzte der LOTTO-Landesliga Nord mit einer zweistelligen Anzahl an Spielern auf die länger geplante Reise ins "17. Bundesland" begeben. Um am Mittwoch dennoch pünktlich wieder auf dem Rasen zu stehen, war alles durchgetaktet. Vom Flughafen Berlin-Brandenburg wurden die Spieler nach der Landung um kurz nach 16 Uhr mit Vereinsbussen abgeholt. Von dort aus ging es direkt auf den Sportplatz.

Ausgezahlt hat sich die besondere Vorbereitung auf das Relegations-Hinspiel - zumindest was das Ergebnis anbetrifft - allerdings nicht. Große Chancen gab es während der 90 Minuten auf beiden Seiten. Die einzigen Treffer erzielte am Mittwochabend allerdings der weit gereiste Gast aus dem Burgenlandkreis: Hannes Niebling (20.) und Niklas Zipfel (79.) verschafften dem SC Naumburg mit dem 2:0-Erfolg vor 370 Zuschauern eine gute Ausgangslage für das Rückspiel.

Dieses ist für Sonnabend um 15 Uhr angesetzt. Dann begibt sich der SV Preussen Schönhausen auf die knapp dreistündige Reise in den äußersten Süden von Sachsen-Anhalt. Etwas entspannter als die Anreise am Mittwoch dürfte dieser Weg dann aber doch sein: Immerhin müssen die Preussen dieses Mal keine mögliche Verspätung ihres Fliegers in den Planungen mit einkalkulieren.