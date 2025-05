Besondere Regelung bei Punktgleichheit: Welche ist das?

Die Fußball-Saison 2024/2025 in Württemberg geht in die entscheidende Phase. Meister, Auf- und Absteiger sowie die Teilnehmer an den Relegationsspielen werden ermittelt. Während in der Kreisliga A und in der Bezirksliga sowie in den Ligen darüber bei Punktgleichheit die Tordifferenz zählt, gibt es in der Kreisliga B und C sowie bei den Frauen in der Bezirksliga und Kreisliga A eine besondere Regelung, die in allen Tabellen auf FuPa berücksichtigt ist und entscheidende Veränderungen hervorrufen kann.