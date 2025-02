Besondere Rechnung im Abstiegskampf: Sechsmal Müller macht drei Punkte

Mit Torhüter Mathias, mit Defensivspieler Ronny, mit Mittelfeldmann Marcus sowie mit den Offensiven Christian und Michael hatte die Victoria gleich fünf Müllers in der Startelf. Mit Maddox wurde ein sechster Müller kurz vor dem Ende noch eingewechselt. Die Rechnung für wichtige Zähler im Abstiegskampf könnte für Victoria Wittenberg also womöglich lauten: Sechsmal Müller macht drei Punkte. "Leider mussten wir den siebten Müller (Marcel, Anm.d.Red.) zum Saisonbeginn an unsere Freunde aus Coswig abgeben", schmunzelt Christian Müller über die Namenshäufung in der eigenen Mannschaft.

Müller trifft zum Sieg und Müller hält hinten die Null

Und wie sollte es anders sein? Natürlich war es ein Müller, der am Sonnabend zum erfolgreichen Jahresauftakt traf! Michael Müller, der einst für Grün-Weiß Piesteritz in der Verbands- und Oberliga auflief, erzielte in der 25. Minute den einzigen Treffer der Partie. "Es war natürlich kein schönes Spiel bei diesen Platzverhältnissen, aber wir wussten, was auf uns zukommen würde", resümierte Christian Müller im Nachgang. "Und da kam uns so eine Schlammschlacht mit vielen Zweikämpfen natürlich genau richtig. Wir hatten eine klare Ausrichtung: Wiedergutmachung und drei Punkte gegen den Abstieg."

Im August nämlich - da hatte die Victoria nur drei Müllers im Einsatz - gab es in Aken eine deutliche 0:4-Schlappe. "Wir wollten die harte Niederlage aus der Hinrunde etwas vergessen machen. Wir wollten von Beginn an Druck machen und den Gegner stören", erklärte Christian Müller und befand: "Diese Vorgaben konnten wir gut umsetzen und haben das Spiel im Griff gehabt. Folgerichtig sind wir vollkommen verdient in Führung gegangen." Doch eine Vorentscheidung blieb aus: "Leider ist es uns trotz spielerischer Überlegenheit nicht gelungen, den Deckel draufzumachen. Da fehlt uns in dieser Saison die Coolness. Und so kam es, wie es meistens kommt - wir mussten zittern bis zum Schluss."

Das Ziel für die Rückrunde: "Ins ruhige Fahrwasser vordringen"

Glück hatten die Wittenberger kurz vor dem Ende, als der vermeintliche Ausgleichstreffer aufgrund einer knappen Abseitsentscheidung nicht zählte. Ein weiteres Mal wurde Keeper Mathias Müller nicht überwunden. "Das Spiel hätte gut und gerne auch 3:0 oder 4:0 ausgehen können. Aber egal - wir haben drei Punkte eingefahren und eine herrliche Grundlage für unseren Mannschaftsabend danach gelegt. So heißt es jetzt, Spiel für Spiel Punkte sammeln und ins ruhige Fahrwasser vordringen", sagte Christian Müller.

Und der 35-Jährige klärte auch über die Namensverhältnisse in der Mannschaft auf. "Mit den Müllers ist das ganz einfach", sagte er. "Michael, Ronny und ich kommen aus einer Familie. Die restlichen drei sind vollkommen unabhängig voneinander im Team." Doch womöglich ist es ein gutes Omen, wenn alle sechs Müllers - wie am Sonnabend zum ersten Mal in dieser Saison geschehen - in einer Partie zum Einsatz kommen. Womöglich heißt es dann: Sechsmal Müller macht drei Punkte für den FC Victoria Wittenberg.