Besondere Partie für PiPo-Trainer – Laub ist Außenseiter

Mit drei interessanten Paarungen wird am Samstag der 4. Spieltag der Kreisliga 1 eingeläutet. Der SV Burgweinting muss bei Überraschungs-Spitzenreiter SG Walhalla Farbe bekennen. Absteiger SC Regensburg empfängt den SV Obertraubling – und strebt nach den jüngsten zwei Niederlagen die Trendwende an. Ein besonderes Spiel wartet in der Zwischenzeit auf Daniel Vöhringer. Der neue Trainer des ATSV Pirkensee-Ponholz ist mit seiner Mannschaft beim TSV Kareth II gefordert, den Vöhringer fünf Jahre lang gecoacht hatte und in die Bezirksliga führt. Am Sonntag pocht der SV Donaustauf in Wörth auf den ersten Punktgewinn der Saison. In der Außenseiterrolle steckt Liga-Newcomer FC Laub, der den FC Oberhinkofen erwartet.



Zum vierten Spieltag tritt der ATSV Pirkensee-Ponholz (12., 2) auf Kareths Höhen an. Während sich Absteiger TSV Kareth-Lappersdorf II (4., 6) am vergangenen Spieltag beim SV Donaustauf die Maximalausbeute einholen konnte, mussten sich die Gäste der kommenden Partie gegen den FC Mintraching geschlagen geben.







Überraschungs-Tabellenführer SG Walhalla Regensburg (1., 7) empfängt am Samstag den SV Burgweinting (11., 2). Die SG setzte sich bereits zweimal durch, vor Wochenfrist bei der SpVgg Ziegetsdorf, und holte zudem ein Remis, während sich der SVB einmal geschlagen gab und durch die Wendung in der letzten Partie von einem 3:0 Rückstand beim FC Laub in ein weiteres Remis den zweiten Punkt der Saison einholen konnte.







Beim SC Regensburg (8., 3) ist am kommenden Wochenende der SV Obertraubling (3., 6) zugegen. Der SVO konnte sich am dritten Spieltag nicht gegen den TSV Wörth/Donau durchsetzen, doch auch die Hausherren dieser Begegnung konnten sich zuletzt beim Freien TuS Regensburg nicht behaupten.







Der TSV Wörth/Donau (9., 3) empfängt am Sonntag den SV Donaustauf (14., 0). Drei Niederlagen, zuletzt gegen TSV Kareth-Lappersdorf II, stehen in der bisherigen Bilanz der Staufer. Wörth konnte sich dagegen am vergangenen Wochenende einen wichtigen Dreier beim SV Obertraubling einholen.





Der Freie TuS Regensburg (5., 6) ist am vierten Spieltag beim SV Harting (6., 5) gefordert. Die Gäste konnten sich zuletzt gegen den SC Regensburg durchsetzen und die Punkte einholen, während der SVH beim Remis gegen den FC Oberhinkofen zumindest einen Punkt einheimste.





Die SpVgg Ziegetsdorf (7., 4) tritt am kommenden Wochenende beim FC Mintraching (10., 3) an. Der Gastgeber konnte sich am vergangenen Spieltag die Maximalausbeute beim ATSV Pirkensee-Ponholz einholen, während sich die SpVgg knapp gegen die SG Walhalla geschlagen geben musste.





Liganeuling FC Laub (13., 1) ist diesmal der Gastgeber für den favorisierten FC Oberhinkofen (2., 7). Beide Kontrahenten konnten sich zuletzt in einem 3:3-Remis jeweils einen Punkt sichern - der FCO gegen den SV Harting und der FC Laub in einem kuriosen Spiel gegen den SV Burgweinting.