»Besondere Motivation«: Pokalderby Dingolfing vs. Hankofen

Dingolfing um Ben Kouame (am Ball) und Hankofen trafen zuletzt vor einem Jahr in einem Testspiel aufeinander. Endstand am 13.07.2025: 2:0 für die SpVgg. – Foto: Alfred Brumbauer

Es ist eine stressige Auftaktwoche für die SpVgg Hankofen-Hailing. Nach dem Eröffnungsspiel der Bayernliga Süd am Donnerstagabend in Erlbach (0:3-Niederlage) geht`s drei Tage später mit dem nächsten Pflichtspiel weiter. Die SpVgg gastiert im Rahmen der ersten Runde des Bayerischen Totopokals beim Nachbarn FC Dingolfing. Anpfiff im Isarwald-Stadion ist um 14:30 Uhr.

Personalien FC Dingolfing: Kapitän Florian Büchner und der Ex-Hankofener Christoph Laimer sind beide angeschlagen. Ob die beiden Innenverteidiger auflaufen können, wird sich erst kurzfristig entscheiden. "Wir werden da sicherlich kein Risiko eingehen", sagt Seidl, der ansonsten - mit Ausnahme von Youngster Adrian Reif und den im Aufbau befindlichen Maximilian Wilhelm - seinen kompletten Kader zur Verfügung hat.

Bitter war für Hankofen das Ergebnis am Donnerstagabend in Erlbach: 0:3 verloren, aber die Leistung stimmte. Zwei Standardgegentore und ein Konter in der Nachspielzeit besiegelten die Ligapleite zum Auftakt. Vorne war`s wie zuletzt die alter Leier: Die SpVgg nützt ihre Chancen nicht. Coach Tobias Beck meint: "Richtig ärgerlich, dass wir das Spiel verloren haben! Ich habe uns schon lange nicht mehr so gut Fußball spielen gesehen. Und ich glaube auch, dass Erlbach in der jüngeren Vergangenheit selten von einem Gegner so beherrscht wurde, wie von uns. Aber ich hab`s schon auf der Pressekonferenz gesagt: Fußball ist Ergebnissport! Jetzt müssen wir das schnell abhaken und aus den Köpfen rausbringen."



Gegen den Nachbarn aus der Isarstadt erwartet Beck einen heißen Pokal-Fight:"Da ist immer eine besondere Motivation drin. Man kennt sich untereinander gut, aber es ist schon auch eine gewisse Rivalität da. Dingolfing hat in den vergangenen zwei, drei Jahren richtig gute Arbeit geleistet. Sie zählen für mich zu den Favoriten in der Landesliga Mitte. Das wird ein interessantes Spiel."

Personalien SpVgg Hankofen-Hailing: Aufgrund des zweiten Spiels binnen drei Tagen könnte es durchaus zu der ein oder anderen Veränderung kommen. Daniel Ertel, der beim Ligaauftakt in Erlbach noch gesperrt fehlte, kehrt in den Kader zurück. Nicht dabei sein werden die weiterhin angeschlagenen David Löffler und Sven Hodo.