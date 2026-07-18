 2026-07-17T11:53:53.177Z

Totopokal

»Besondere Motivation«: Pokalderby Dingolfing vs. Hankofen

Sonntag - 1. Runde Bayerischer Totopkal: Die Hausherren wollen die Überraschung schaffen

von Mathias Willmerdinger · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
Dingolfing um Ben Kouame (am Ball) und Hankofen trafen zuletzt vor einem Jahr in einem Testspiel aufeinander. Endstand am 13.07.2025: 2:0 für die SpVgg.
Dingolfing um Ben Kouame (am Ball) und Hankofen trafen zuletzt vor einem Jahr in einem Testspiel aufeinander. Endstand am 13.07.2025: 2:0 für die SpVgg. – Foto: Alfred Brumbauer

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Es ist eine stressige Auftaktwoche für die SpVgg Hankofen-Hailing. Nach dem Eröffnungsspiel der Bayernliga Süd am Donnerstagabend in Erlbach (0:3-Niederlage) geht`s drei Tage später mit dem nächsten Pflichtspiel weiter. Die SpVgg gastiert im Rahmen der ersten Runde des Bayerischen Totopokals beim Nachbarn FC Dingolfing. Anpfiff im Isarwald-Stadion ist um 14:30 Uhr.

Morgen, 14:30 Uhr
FC Dingolfing
FC DingolfingDingolfing
SpVgg Hankofen-Hailing
SpVgg Hankofen-HailingHankofen
14:30live

Mit der Vorbereitung kann der FC Dingolfing zufrieden sein. Kurz vorm Saisonstart holten sich die BMW-Städter noch einmal Selbstvertrauen und gewannen ein Testspiel beim Kreisliga-Aufsteiger TSV Aholming mit 13:0! Der Pokalvergleich gegen Hankofen wird freilich ein anderes Kaliber werden. Cheftrainer Thomas Seidl gibt vorm Duell mit den "Dorfbuam" zu Protokoll: "Ein Pflichtspiel gegen die inzwischen wohl beste Mannschaft von Niederbayern bestreiten zu dürfen, ist immer ein Highlight. Wir wollen vor heimischem Publikum ein ordentliches Spiel machen und haben schon den Ehrgeiz, Hankofen etwas zu ärgern. Das wird aber eine große Herausforderung, denn sowohl im Spiel mit dem Ball als auch im Pressing ist unser Gegner richtig stark unterwegs. Wir werden Widerstandskraft und ein deutlich besseres Defensiverhalten als bei unserem Härtetest gegen Cham brauchen. Wir haben aber auch unsere Qualitäten und ich bin überzeugt, dass wir die eine oder andere Möglichkeit bekommen werden."

Personalien FC Dingolfing: Kapitän Florian Büchner und der Ex-Hankofener Christoph Laimer sind beide angeschlagen. Ob die beiden Innenverteidiger auflaufen können, wird sich erst kurzfristig entscheiden. "Wir werden da sicherlich kein Risiko eingehen", sagt Seidl, der ansonsten - mit Ausnahme von Youngster Adrian Reif und den im Aufbau befindlichen Maximilian Wilhelm - seinen kompletten Kader zur Verfügung hat.

Ein bitterer Ligaauftakt war`s für Lukas Käufl und die "Dorfbuam". Im Pokal soll das Ergebnis nun wesentlich freundlicher ausfallen.
Ein bitterer Ligaauftakt war`s für Lukas Käufl und die "Dorfbuam". Im Pokal soll das Ergebnis nun wesentlich freundlicher ausfallen. – Foto: Charly Becherer

Bitter war für Hankofen das Ergebnis am Donnerstagabend in Erlbach: 0:3 verloren, aber die Leistung stimmte. Zwei Standardgegentore und ein Konter in der Nachspielzeit besiegelten die Ligapleite zum Auftakt. Vorne war`s wie zuletzt die alter Leier: Die SpVgg nützt ihre Chancen nicht. Coach Tobias Beck meint: "Richtig ärgerlich, dass wir das Spiel verloren haben! Ich habe uns schon lange nicht mehr so gut Fußball spielen gesehen. Und ich glaube auch, dass Erlbach in der jüngeren Vergangenheit selten von einem Gegner so beherrscht wurde, wie von uns. Aber ich hab`s schon auf der Pressekonferenz gesagt: Fußball ist Ergebnissport! Jetzt müssen wir das schnell abhaken und aus den Köpfen rausbringen."

Gegen den Nachbarn aus der Isarstadt erwartet Beck einen heißen Pokal-Fight:"Da ist immer eine besondere Motivation drin. Man kennt sich untereinander gut, aber es ist schon auch eine gewisse Rivalität da. Dingolfing hat in den vergangenen zwei, drei Jahren richtig gute Arbeit geleistet. Sie zählen für mich zu den Favoriten in der Landesliga Mitte. Das wird ein interessantes Spiel."

Personalien SpVgg Hankofen-Hailing: Aufgrund des zweiten Spiels binnen drei Tagen könnte es durchaus zu der ein oder anderen Veränderung kommen. Daniel Ertel, der beim Ligaauftakt in Erlbach noch gesperrt fehlte, kehrt in den Kader zurück. Nicht dabei sein werden die weiterhin angeschlagenen David Löffler und Sven Hodo.