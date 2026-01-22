"Besondere Geschichte": Franco Simon hilft Ex-Klub Waldperlach

Franco Simon steigt beim SV Waldperlach ein. – Foto: FuPa

Franco Simon kehrt zurück auf die Trainerbank: Der Ex-Kaufering-Coach ist in der Bezirksliga Ost fündig geworden.

Kaufering – Die schreckliche Zeit des fußballerischen „Unruhestands“ ist vorbei, Franco Simon (48) ist vier Monate nach seinem Rücktritt bei Bezirksligist VfL Kaufering am 24. September 2025 zurück an der Seitenlinie – beim SV Waldperlach, aktuell auf Platz 11 in der Bezirksliga Oberbayern Ost. Frei nach dem Motto: Liebe rostet nicht… „Ich bin kurzfristig bis zum Juni 2026 in das Trainerteam mit eingestiegen. Der SVW ist ein Ex-Verein von mir, dort habe ich schon mal von 2012 bis 2017 schöne viereinhalb Jahre verbracht“, erzählt der Ex-VfL-Coach. „Der Club ist in der Winterpause an mich herangetreten und hat angefragt, ob ich das Projekt Klassenerhalt bis zum Sommer mit unterstützen möchte.“

Simon sagte schnell zu: „Aufgrund meiner SVW-Vergangenheit will ich das aktuelle Trainerteam unterstützen und mithelfen, die Klasse zu halten.“ Bei den Münchnern trifft er auf einige alte Bekannte: „Mit Tobi Wittmann trainiert das Team ein ehemaliger Spieler, der unter mir seine ersten Jahre im Herrenbereich gespielt hat. Sein Bruder Daniel war mein Kapitän und ist mittlerweile Teammanager der Waldperlacher“, sagt der Trainerfuchs aus Andechs im Landkreis Starnberg. Außerdem kennt er noch viele Funktionäre aus seiner ersten Zeit beim SVW: „Es ist schön, wieder mit ihnen zu arbeiten. Einige Spieler, die ich einst nach Waldperlach gebracht hatte oder auch früher schon trainiert habe, spielen immer noch beim SVW. Toll, die Jungs wieder zu erleben.“