Besondere Ehre für Mainzer Schiri-Legende

Schiedsrichter-Legende Noureddine Ahmed wird von Spielern des 1. FC Willy Wacker II und UDP Mainz II zum Gruppenfoto umringt. – Foto: Rainald König

MAINZ-BINGEN. „Legende”, „Bester Mann” - die Kommentare und Reaktionen auf den von Willy Wacker veröffentlichten Instagram-Post fallen durchweg positiv aus, um die Wertschätzung gegenüber Schiedsrichter-Ikone Noureddine Ahmed auszudrücken. Vor dem C-Klassen-Duell zwischen dem 1. FC Willy Wacker II und UDP Mainz II wurde dem Unparteiischen ein besonderer Dank für seine unermüdliche Arbeit ausgesprochen.

Von Lukas Zepter, dem Initiator der Aktion, Vereinspräsidenten und Trainer der ersten Mannschaft des 1. FC Willy Wacker, erhielt Ahmed vor dem Anpfiff einen Bilderrahmen samt Foto von ihm, das beim diesjährigen Jedermann-Turnier des 1. FC Willy Wacker entstanden war. Ahmed sei kurz vor dem Anpfiff aufgrund der unüblichen Positionen der Akteure am Spielfeldrand – die Spieler beider Teams standen Arm in Arm durchmischt - überrascht gewesen, so Zepter, der bereits auf dem Platz wartete, um das Geschenk zu überreichen und eine Danksagung im Namen aller an Ahmed zu richten. Die Spieler bildeten dabei einen Halbkreis um die beiden und die Zuschauenden erhoben sich, um die Ikone zu ehren. Auf großen Applaus der Anwesenden folgte große Freude bei Noureddine Ahmed. Um den Moment festzuhalten, wurde noch ein gemeinsames Gruppenfoto geschossen.

Ahmed zeigt sein Geschenk, das er von Willy Wacker-Tausendsassa Lukas Zepter erhalten hat. – Foto: Rainald König

„Jeder kennt ihn, jeder liebt ihn” Zepter fand schöne Worte für das Unikat: „Ein besonderer Moment für einen besonderen Menschen, der es einfach verdient hat, ausgezeichnet zu werden. Ich bin jedes Mal froh, wenn er zu uns auf die Anlage kommt. Es fühlt sich so an, als ob ein guter Freund nach Hause kommt. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der schlecht über ihn redet. Jeder kennt ihn, jeder liebt ihn. Jeder hat seine persönliche Geschichte mit Schiri Ahmed. Jeder schüttelt ihm vor dem Spiel die Hand, weil er ein riesiges Standing im Kreis Mainz-Bingen hat. Zusammen mit 22 Freunden auf dem Platz zu stehen, verkörpert wohl kaum einer so sehr wie Ahmed. So was findet man kaum ein zweites Mal in Fußball-Deutschland.”

Ahmed ist seit etlichen Jahren Wegbegleiter vieler Mainzer Amateurfußballer und vielen ein Freund geworden. Um die Aktion zu verwirklichen, schrieb Zepter den Schiedsrichter-Ansetzer des SWFV an, damit Ahmed erneut für eine Partie auf der Hechtsheimer Bezirkssportanlage eingeplant werden sollte. So kam es und es wurde auch noch der Spieltag gegen die guten Freunde von UDP Mainz. Deren sportlicher Leiter Jóni Tiago do Amaral Marques, der von Zepter im Vorfeld instruiert worden war, zögerte keine Sekunde, um was gemeinsam auf die Beine zu stellen. Menschliche Komponente bei Entscheidungen Do Amaral Marques lobte die Mainzer Schiri-Institution ebenfalls in den höchsten Tönen: „Man kann es nicht in Worte fassen, was dieser Mann für den Fußball in unserem Kreis geleistet hat und immer noch leistet. Er berücksichtigt in seinen Entscheidungen die menschliche Komponente und klärt die Spieler immer noch auf dem Platz auf, bevor er die Karten zückt. Dass er dieses Amt noch mit so einer Überzeugung in diesem Alter ausführt, ist unbeschreiblich. Ahmed hat in unserem Kreis schon lange Legenden-Status erreicht und wir hoffen, dass er uns noch sehr lange erhalten bleibt.” „Super Aktion und großen Respekt an Willy Wacker. Ahmed hat es absolut verdient und es war längst überfällig gewesen”, kommentierte der noch sporadisch spielende UDP-Trainer Dihan Raimovic, der bereits vor 40 Jahren bei einem Jugendturnier in Weisenau vom selben Referee gepfiffen worden war. „Beim Gruppenfoto hat er sich zunächst an die Seite gestellt, dann haben wir gesagt, dass er in die Mitte kommen soll. Ahmed war gerührt, aber er wollte auch die Professionalität wahren”, schilderte Raimovic weiter. Ein Zeugnis für die Bodenständigkeit des Schiedsmanns.

Auch im gehobenen Alter gibt Ahmed die Richtung vor. – Foto: Rainald König