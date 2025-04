Besondere Brisanz: Tawern empfängt die Saartal-SG

Springt bis Saisonende bei der SG Dhrontal-Weiperath ein: Patrick Eck. – Foto: FuPa/Verein

SV Zeltingen-Rachtig – SG Laufeld/Buchholz⇥ 3:2 (2:0) Die lange Durststrecke hat ein Ende: Schlusslicht SV Zeltingen-Rachtig, das bereits seit Wochen für die Kreisliga A plant, feierte am Gründonnerstag den ersten Saisonsieg und stürzt die SG Laufeld/Buchholz noch tiefer in die Krise. Beim 3:2-Erfolg avancierte Kapitän Yannik Dietz zum Matchwinner. Nach präzisen Angriffen über die Außen traf er in der 23. und 33. Minute. Nach einem Stellungsfehler kamen die Gäste durch Michael Schiefer zum Anschluss (52.). Weil Zeltingen fokussiert blieb, stellte der erneut stark aufspielende Alexander Schiffmann mit dem 3:1 den alten Abstand wieder her (56.). Der erneute Anschlusstreffer der Laufelder durch Felix Regh (86.) reichte nicht, um der flotten Partie an der Zeltinger Brücke noch mal eine Wende zu geben. SV-Trainer Marius Herrmann strahlte: „Wir haben diesmal mutiger und schneller agiert. Für die Mannschaft war es irre wichtig, dass sich ihre Leistung endlich auch mal im Ergebnis widerspiegelt.“ Laufelds Coach Oleg Tintor haderte einmal mehr mit der Teamleistung: „Wir haben es verpasst, drei wichtige Punkte im Abstiegskampf einzufahren. Keiner hatte Normalform. Zeltingen hat das Spiel mit einfachen Mitteln gewonnen. Das ist bitter.“

FSV Salmrohr – SG Ellscheid (Samstag, 15.30 Uhr, Salmtalstadion Salmrohr) Trotz einer nach dem vergangenen Wochenende verbesserten Ausgangslage im Kampf um Platz zwei sieht Salmrohrs Trainer Frank Thieltges die Konstellation realistisch: „Die Wahrscheinlichkeit, noch auf Platz zwei zu kommen, ist für uns nach wie vor sehr gering. Dennoch wollen wir Ellscheid schlagen und Platz drei zementieren. Uns erwartet ein harter Brocken.“ Raphael Klotz (Schambeinentzündung/Beckenknochenverletzung), Tobias Klein (Bänderriss), Noah Wrusch (Schulterprellung) und Jan Brandscheid (Gelb-Rot-Sperre) müssen passen, Hendrik Thul ist nach Erkältung wieder an Bord. Dass Ellscheid nicht nur Triers Zweite (5:2) schlagen kann, sondern noch dazu in der Lage ist, auch gegen andere Spitzenteams Rückstände zu drehen, bewiesen die Vulkaneifeler im Hinspiel. „Wir waren damals in den ersten 30 Minuten hoffnungslos unterlegen und lagen mit 0:3 zurück. Nach ein paar Anpassungen und einem schnellen Anschlusstor haben wir uns in einen Rausch gespielt und gegen Salmrohr noch 4:3 gewonnen. Wir wollen wieder mutig sein und unsere Umschaltmomente nutzen“, hofft Ellscheids Spielertrainer Markus Boos auf einen neuerlichen Coup. Kai Gayer fehlt wegen eines privaten Termins, Matthias Alt, Jannick Land und eventuell Boos selbst fallen verletzungsbedingt aus.