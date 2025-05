Besondere Brisanz im Derby Vorbericht

Fußball-Bezirksliga 3: Bereits am Freitagabend ist Viktoria Birkesdorf bei Alemannia Lendersdorf zu Gast. TSV Düren und TuS Langerwehe sind am Sonntag gefordert.

Bereits am Freitagabend (19.30 Uhr) startet der 27. Spieltag in der Fußball-Bezirksliga, Staffel drei. Alemannia Lendersdorf und Viktoria Birkesdorf werden diesen Lokalkracher, der aus vielerlei Hinsicht interessant ist, eröffnen.

Die Alemannia benötigt noch Punkte, um den Klassenverbleib sicherzustellen. Aktuell beträgt der Vorsprung zu Bessenich und Nierfeld vier Zähler. Eines der beiden Teams muss Lendersdorf hinter sich lassen, um am Saisonende feiern zu können. „Es sind noch vier Spiele, und vier Punkte sollten wir schon noch holen“, vermutet SCA-Trainer Christopher Kall, dass 33 Zähler in der Endabrechnung reichen könnten. Drei Zähler sollen direkt am Freitagabend her.

Dagegen hat natürlich Marius Schinke, Coach der Birkesdorfer, etwas. Im Hinspiel war der kommende Gegner das erste Team, das bei der Viktoria einen Zähler mitnehmen konnte. In Derbys ist Lendersdorf immer gefährlich. Besonders wird das Spiel auch, weil mit Tim Greven, Jonas Varona und Marius Koep drei Spieler bei Birkesdorf auf dem Platz stehen werden, die nach der Spielzeit nach Lendersdorf wechseln. „Die Situation ist schon besonders. Für mich aber weniger, weil ich mich mit den 16 bis 17 Leuten auf unserer Seite beschäftige. Ich hatte als Spieler solch eine Situation nicht. Es hat eine gewisse Brisanz“, so Kall.

Auch Schinke schätzt die Situation als besonders ein: „Für die drei Spieler ist es eine schwierige Situation. Sie alle haben aber Bock, gegen Lendersdorf zu spielen, und geben seit Wochen Vollgas. Das rechne ich den Jungs hoch an. Ohne sie wären wir nicht so weit vorne dabei.“ Der Coach des Tabellenfünften weiß, dass die Spiele gegen Lendersdorf immer hitzig sind. Die Alemannia kann die Punkte gut gebrauchen. Geschenkt wird von Seiten der Viktoria aber nichts.

Leistet der TSV Schützenhilfe ?

Vielleicht gibt es aber Schützenhilfe am Sonntag, wenn die SG Türkischer SV Düren im Heimspiel auf Rhenania Bessenich treffen wird. Der TSV wird sich auf einen Gegner einstellen können, der um den Klassenverbleib kämpfen wird. Der Viertletzte ist gegen die Spitzenteams aus Horrem und Bergheim unter die Räder gekommen, hat aber in der Rückrunde nur einen Zähler weniger geholt als der TSV Düren. Wichtig wird es für die Dürener sein, konzentriert in der Defensive zu stehen. Dies gelang auswärts in Langerwehe nicht, und drei Gegentreffer in Halbzeit eins waren eine zu große Hypothek.

Mentalität, Einsatz und Kampf stimmen beim TuS Langerwehe Woche für Woche. Darum stehen sie vollkommen zurecht auf Rang sechs. Am Sonntag steht ihnen mit der Auswärtspartie beim SC Elsdorf eine interessante Begegnung bevor. Elsdorf mischt nämlich im Aufstiegsrennen noch kräftig mit. Zwar sind sie aktuell „nur“ Vierter. Der Abstand zur Tabellenspitze beträgt aber lediglich drei Punkte. Langerwehes Gegner hat die letzten sechs Matches allesamt gewonnen und damit die beste Formkurve der Topteams. Der TuS könnte aber zum Stolperstein werden.

Weitere Spiele: Lendersdorf - Birkesdorf (Fr., 19.30 Uhr) TSV Düren – Bessenich, Bergheim – Wißkirchen, Horrem – Nierfeld, Kerpen – Frechen II, Dahlem-Schmidtheim - Sindorf (alle So., 15.00 Uhr), Elsdorf – Langerwehe (So., 15.15 Uhr), Ahrem – Fliesteden (So., 15.30 Uhr)

Dieser Artikel kommt von unserem Partner Aachener Zeitung. Noch mehr spannende Portraits, Reportagen, Livesstreams, Interviews und Analysen zu deinen Lieblingsteams in der Region findest du auf http://www.aachener-zeitung.de