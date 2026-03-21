Besondere Botschaft auf der Brust – spezielle Serie im Sinn

Der KFC setzt ein klares Zeichen gegen Rassismus – Foto: Ralph Görtz

Nach zuletzt zwei Siegen und couragierten Leistungen sind beim KFC Uerdingen alle darauf bedacht, den Schwung auch weiter mitzunehmen. Am Sonntag trifft die Mannschaft von Trainer Julian Stöhr auf den VfB Homberg, bei dem es im Hinspiel mit einer 0:4-Klatsche die höchste Niederlage der Saison setzte. An das Hinspiel möchte Stöhr aber gar nicht so viele Gedanken verschwenden. Es sei ein typisches 0:0-Spiel gewesen, doch nach einem Platzverweis sei sein Team auseinandergebrochen und überrannt worden. „Wir sind in unserer Entwicklung nun viel weiter“, sagt der Trainer. Deshalb seien es nun auch andere Voraussetzungen.

Stöhr muss am Sonntag erneut auf Dave Fotso Youmssi verzichten, der sich gegen Essen eine Zerrung zugezogen hatte. Ansonsten steht ihm der komplette Kader zur Verfügung. Die Zugänge Jesse Sierck und Ibuki Noguchi, die zuletzt gespielt hatten, konnten ebenso überzeugen wie Maximilian Dimitrijevski, der gegen Baumberg in der Startelf stand. Dennoch wird es zum Abschluss der englischen Woche wohl die ein oder andere Änderung geben, kündigte Stöhr an. So ist Stürmer Etienne-Noel Reck ein klarer Kandidat, in die Startformation zurückzukehren. Gemeinsam mit Alexander Lipinski hat Reck in dieser Saison die meisten Treffer für den KFC Uerdingen erzielt.

KFC setzt ein Zeichen gegen Rassismus

Wenn die Mannschaften am Sonntag in der Grotenburg einlaufen, werden die Uerdinger in etwas anderen Trikots spielen als sonst. In der Partie läuft die Mannschaft in Sondertrikots mit dem Logo „KFC Fans gegen Rassismus“ auf. Darunter steht geschrieben: „Love Oeding – Hate Racism“. „Damit möchten Verein und Fans ein starkes Signal für Vielfalt, Respekt und Zusammenhalt senden. Die getragenen Trikots werden im Anschluss an die Partie versteigert. Der Erlös fließt in die Jugend des KFC Uerdingen“, sagt Matthias Finken, Vorsitzender des Supporters Club Krefeld. Dankbar sei man auch dem Forsthaus, so Vorstandsmitglied Yvonne Zell. „Unser Hauptsponsor war sofort einverstanden, für diese tolle Aktion die Brust freizumachen, wofür wir uns sehr bedanken.“