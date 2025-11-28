Besondere Auszeichnung für den TSV Brunn

Von Seiten des TSV Brunn nahmen die Vorsitzenden Sandra Ziegler, Christian Scheid und Josef Sachsenhauser das Gütesiegel stolz entgegen. Sie berichteten, wie viele Stunden Vorbereitung in der Zertifizierung steckten – und dass die Urkunde ihren Platz künftig im Sportheim finden wird. In seinen Grußworten betonte Bezirks-Vorsitzender Thomas Graml die Bedeutung des ehrenamtlichen Einsatzes für das Leben im Verein. Das Ehrenamt sei keine Belastung, sondern ein Gewinn für alle Beteiligten und die gesamte Gemeinschaft. Graml würdigte den TSV Brunn als vorbildlich geführten Verein.



„Euer Verein macht mit dieser Verleihung nach außen hin sichtbar, dass ihr in Führung, Organisation, sozialem Miteinander und seinem breiten sportlichen Angebot allen Anforderungen in unserer heutigen Zeit gerecht werdet. Euer Verein ist gerüstet und hat Zukunft“, bekundete Thomas Graml. „Das Gütesiegel ist ein gemeinsames Versprechen: die Begleitung von Menschen, das Fördern von Talenten und der Schutz der Jugend“, so Bezirks-Ehrenamtsreferent Reinhard Rengsberger.



Graml gratulierte herzlich zur Auszeichnung und hob hervor, dass der TSV Brunn mit seinem Ehrennachmittag eindrucksvoll zeige, wie lebendig und tragfähig Vereinsarbeit in der Oberpfalz sei. Rengsberger stellte in seiner Rede die Grundlage und Bedeutung des Gütesiegels heraus. Es stehe für nachhaltige, strukturierte und verantwortungsvolle Vereinsarbeit – weit über sportliche Aktivitäten hinaus. Er sagte: „Dieses Siegel steht nicht einfach für ein Logo auf der Website oder eine Urkunde im Vereinsraum. Es ist sichtbarer Beweis für Engagement, Verantwortung und messbare Qualität – insbesondere in den Bereichen Ehrenamt, Jugend, Breitensport und Prävention.“



Rengsberger erläuterte die umfangreichen Kriterien: Neben den Grundvoraussetzungen Spielbetrieb, Juniorenmannschaften und Schiedsrichterwesen seien 40 weitere qualitative Vorgaben zu erfüllen – von Jugendarbeit über Breitensportangebote bis hin zu Prävention. Der TSV Brunn habe hierbei deutlich mehr als die erforderliche Punktzahl erreicht und damit seine hohe Qualität in allen Bereichen der Vereinsarbeit unter Beweis gestellt. Mit der Verleihung des „Gütesiegels 20 Jahre“ setzt der TSV Brunn ein starkes Zeichen für lebendige und nachhaltige Vereinskultur. Der BFV würdigt damit das Engagement aller, die den Verein über Jahre hinweg geprägt und vorangebracht haben.