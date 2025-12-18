Besondere Aufgabe für SuS Kalkar

Auch an der Düffelsmühle wird man ganz genau hinschauen, was der SuS Kalkar in der Gruppe 1 der Kreisliga B Kleve-Geldern so treibt. Denn vom künftigen Partner hängt ab, in welcher Spielklasse die neue Spielgemeinschaft Hönnepel-Niedermörmter/Kalkar in der kommenden Saison an den Start geht.

Der SuS Kalkar, der sich auf Abstiegsplatz 14 in die Winterpause verabschiedet hat, muss den Klassenerhalt schaffen – ansonsten muss die neue Fußball-Hoffnung der Stadt Kalkar ganz unten in der Kreisliga C anfangen.

Doch der Kalkarer Spielertrainer Julian Hartung, der in Zukunft gleichberechtigt mit Uwe Landman die sportliche Verantwortung tragen soll, ist fest davon überzeugt, dass der Spielgemeinschaft dieses Schicksal erspart bleibt.

Hintergrund: Die SV Hönnepel-Niedermörmter hatte nach dem Abstieg aus der Bezirksliga für die laufende Saison keine Seniorenmannschaft gemeldet. Wird der Spielbetrieb wieder aufgenommen, geht’s in der untersten Klasse von vorne los – so sehen es die Regeln vor.

Leistungsträger verletzten sich

„Gemessen an der Qualität der Spieler müsste meine Mannschaft eigentlich im Mittelfeld stehen. Aber wir hatten das Pech, dass mein spielender Co-Trainer Marko Cvetkovikj und die erfahrenen Leistungsträger Ron Janssen, Patrick Biegala und Stefan Bock lange verletzt ausgefallen sind. Jetzt werden die Karten neu gemischt. Wenn wir eine gute Vorbereitung absolvieren, bin ich sehr zuversichtlich, dass wir den Klassenerhalt schaffen. Daran ändert auch nichts die Tatsache, dass die Liga in dieser Saison sehr stark und ausgeglichen besetzt ist“, sagt Hartung.

Schon vor dem ersten offiziellen B-Liga-Spieltag im neuen Jahr, der am Sonntag, 1. März, über die Bühne geht, erhält der SuS Kalkar die Gelegenheit, die Abstiegszone zu verlassen. Denn die Mannschaft hat noch zwei Kellerduelle in der Hinterhand.

Am Sonntag, 22. Februar, steht zunächst das Derby gegen den Vorletzten SV Grieth auf dem Programm. Nur drei Tage später geht’s zum Schlusslicht Rheinwacht Erfgen. Sollten sechs Punkte eingefahren werden, wäre das von Hartung erwähnte Mittelfeld plötzlich in greifbarer Nähe. Für den SuS Kalkar sprechen außerdem die gute Stimmung auf und neben dem Platz. „Trotz unserer Personalnot haben sich alle reingehängt. Auch unsere jungen Spieler machen ihre Sache ganz hervorragend“, sagt Julian Hartung.

Die Aufholjagd kann also beginnen. Sehr zur Freude auch der SV Hönnepel-Niedermörmter, die noch ein halbes Jahr lang die Daumen drücken wird. Anschließend sind die einstigen Lokalrivalen gemeinsam am Ball – wenn alles gut läuft, in der Kreisliga B.

