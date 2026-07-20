Besondere Aktion: Tor gegeben trotz Abseitspfiffs Alexander Parzefall vom A-Klassisten SV Moosham hat einen Fairplay-Peis des BFV erhalten von Florian Würthele · Heute, 08:45 Uhr · 0 Leser

Regensburgs Kreispielleiter Mike Koriath (rechts) beglückwünschte Alexander Parzefall. – Foto: SV Moosham/privat

Fairness ist ein Wert, der im Fußball zwar (offiziell) groß geschrieben wird, in der Praxis aber nicht selten auf der Strecke bleibt. In der A-Klasse 1 Regensburg ereignete sich Anfang Mai eine bemerkenswerte Aktion, die am vergangenen Wochenende auch von Verbandsseite honoriert wurde.

Beim A-Klassen-Heimspiel des SV Moosham gegen den TV Geisling am 3. Mai, sprich noch in der vergangenen Saison, ging zunächst die Mooshamer Elf in Führung. Zehn Minuten später erzielte der spätere Meister aus Geisling durch Christian Weiß den vermeintlichen 1:1-Ausgleichstreffer (20. Minute). Dieser wurde jedoch vom Schiedsrichter wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung nicht anerkannt. Kurz darauf revidierte der Referee seine ursprüngliche Entscheidung. Hintergrund ist eine feine Fairplay-Geste.



Moosham-Akteur Alexander Parzefall wies nämlich den Schiedsrichter darauf hin, dass der Geislinger Treffer trotz des Abseitspfiffs doch regulär sei, weil er selbst auf der Torauslinie gestanden habe. Das Tore zählte und öffnete dem TV Geisling den Weg zum späteren 3:1-Auswärtssieg. Eine Woche später, am letzten Spieltag, konnten die Geislinger dann ihr Meisterstück in der A-Klasse 1 perfekt machen. Und den Aufstieg in die Kreisklasse feiern. Nicht zuletzt dank Zutuns des 33-jährigen Defensivspielers des SV Moosham ein paar Tage zuvor...





Vor Anpfiff des gestrigen Saisonauftakt-Heimspiels des SV Moosham gegen den FC Mintraching II wurde Parzefall nun durch den BFV-Kreispielleiter Mike Koriath für seine besondere Aktion geehrt: „Durch sein sehr sportliches und faires Verhalten hat Alexander Parzefall ein gelungenes Zeichen für das gemeinsame und faire Miteinander auf dem Spielfelf gesetzt“, unterstrich Koriath. Die Aktion „Fair ist mehr“ des DFB und des BFV, in deren Rahmen Parzefall geehrt wurde, prämiert sehr sportliche Gesten. Der BFV-Funktionär sagte in seinen Worten, dass die Spielleiter nur von solchen Gesten erfahren würden, wenn Schiedsrichter über ein solches sportlich faires Verhalten einen Eintrag im elektronischen Spielberichtsbogen vornehmen würden, was in diesem Fall gemacht wurde.