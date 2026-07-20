Besondere Aktion: Tor gegeben trotz Abseitspfiffs

Fairness ist ein Wert, der im Fußball zwar (offiziell) groß geschrieben wird, in der Praxis aber nicht selten auf der Strecke bleibt. In der A-Klasse 1 Regensburg ereignete sich Anfang Mai eine bemerkenswerte Aktion, die am vergangenen Wochenende auch von Verbandsseite honoriert wurde.
Beim A-Klassen-Heimspiel des SV Moosham gegen den TV Geisling am 3. Mai, sprich noch in der vergangenen Saison, ging zunächst die Mooshamer Elf in Führung. Zehn Minuten später erzielte der spätere Meister aus Geisling durch Christian Weiß den vermeintlichen 1:1-Ausgleichstreffer (20. Minute). Dieser wurde jedoch vom Schiedsrichter wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung nicht anerkannt. Kurz darauf revidierte der Referee seine ursprüngliche Entscheidung. Hintergrund ist eine feine Fairplay-Geste.
Moosham-Akteur Alexander Parzefall wies nämlich den Schiedsrichter darauf hin, dass der Geislinger Treffer trotz des Abseitspfiffs doch regulär sei, weil er selbst auf der Torauslinie gestanden habe. Das Tore zählte und öffnete dem TV Geisling den Weg zum späteren 3:1-Auswärtssieg. Eine Woche später, am letzten Spieltag, konnten die Geislinger dann ihr Meisterstück in der A-Klasse 1 perfekt machen. Und den Aufstieg in die Kreisklasse feiern. Nicht zuletzt dank Zutuns des 33-jährigen Defensivspielers des SV Moosham ein paar Tage zuvor...