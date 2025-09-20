Besondere Aktion des Verbandsligisten und Spielabsagen

Bei den Vereinen und einem Fußballbezirk aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
Das teilt der Verein über Facebook mit:
UNSERE HEIMSPIELE. UNSERE STADT. UNSERE REGION. UNSER DANK.
Liebe VfR-Familie, liebe Fußballfreunde in Heilbronn-Franken,
2️ Heimspiele in 2025 mit freiem Eintritt
wir möchten euch etwas zurückgeben für eure unglaubliche Unterstützung.
Darum gilt unsere schwarz-weiße Fanaktion bei folgenden Partien der Verbandsliga-Runde:
• 5️. Heimspiel – TSG Hofherrenweiler (11.10.2025)
• 7️. Heimspiel – FC Holzhausen (08.11.2025)
Freier Eintritt für alle Zuschauer, Fußballbegeisterten und Interessierten aus der gesamten Region Heilbronn-Franken!
Und für unsere treuen Dauerkarten-Inhaber:
Ein Getränk kostenlos
Eine Wurst kostenlos
Lasst uns diese Spiele zu Festtagen machen, lasst uns das Frankenstadion in Schwarz-Weiß füllen und zeigen, wie stark die Region Heilbronn-Franken hinter ihrem StadtClub steht. Ihr seid das Herz dieses Weges. Gemeinsam für Heilbronn. Gemeinsam für die Region. Gemeinsam für den VfR.
Das teilt der Fußballbezirk mit:
Spielabsage im IN.VIVO-Bezirkspokal: Donnerstag, 25.09.2025, SC Fornsbach – TV Stetten, vom SCF abgesagt. Grund: Zu viele Spiele innerhalb der nächsten Wochen.
Spielabsage in der Kreisliga A2: VfL Winterbach II – Spvgg Kleinaspach (vom VfL aufgrund Spielermangels abgesagt).
Neuansetzung in der Kreisliga A2: SGM Erbstetten II/TSG Backnang II – TSC Murrhardt: Mittwoch, 29.10.2025, 19:30 Uhr auf dem Kunstrasen bei der TSG Backnang
