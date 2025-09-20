Besondere Aktion des Verbandsligisten und Spielabsagen

+ 10 weitere

Bei den Vereinen und einem Fußballbezirk aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

VfR Heilbronn

Das teilt der Verein über Facebook mit:

UNSERE HEIMSPIELE. UNSERE STADT. UNSERE REGION. UNSER DANK.

Liebe VfR-Familie, liebe Fußballfreunde in Heilbronn-Franken,

2️ Heimspiele in 2025 mit freiem Eintritt

wir möchten euch etwas zurückgeben für eure unglaubliche Unterstützung.

Darum gilt unsere schwarz-weiße Fanaktion bei folgenden Partien der Verbandsliga-Runde:

• 5️. Heimspiel – TSG Hofherrenweiler (11.10.2025)

• 7️. Heimspiel – FC Holzhausen (08.11.2025)

Freier Eintritt für alle Zuschauer, Fußballbegeisterten und Interessierten aus der gesamten Region Heilbronn-Franken!

Und für unsere treuen Dauerkarten-Inhaber:

Ein Getränk kostenlos

Eine Wurst kostenlos

Lasst uns diese Spiele zu Festtagen machen, lasst uns das Frankenstadion in Schwarz-Weiß füllen und zeigen, wie stark die Region Heilbronn-Franken hinter ihrem StadtClub steht. Ihr seid das Herz dieses Weges. Gemeinsam für Heilbronn. Gemeinsam für die Region. Gemeinsam für den VfR.

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

Fußballbezirk Rems/Murr/Hall

Das teilt der Fußballbezirk mit:

Spielabsage im IN.VIVO-Bezirkspokal: Donnerstag, 25.09.2025, SC Fornsbach – TV Stetten, vom SCF abgesagt. Grund: Zu viele Spiele innerhalb der nächsten Wochen. Spielabsage in der Kreisliga A2: VfL Winterbach II – Spvgg Kleinaspach (vom VfL aufgrund Spielermangels abgesagt). Neuansetzung in der Kreisliga A2: SGM Erbstetten II/TSG Backnang II – TSC Murrhardt: Mittwoch, 29.10.2025, 19:30 Uhr auf dem Kunstrasen bei der TSG Backnang

