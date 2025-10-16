Besondere Aktion des Oberligisten VfR Aalen und Sportgerichtsurteil

VfR Aalen

Das teilt der Verein über Instagram mit:

Die Ostalb zu Gast beim VfR Aalen – Wir laden euch ein!

Liebe Ostalb,

wir öffnen unsere Stadiontore und laden euch alle herzlich ein: Unter dem Motto „Die Ostalb zu Gast beim VfR!“ feiern wir am Samstag, den 25.10.2025, gemeinsam in unserer CENTUS Arena ein großes Fest für die ganze Region.

An diesem Tag gilt: freier Eintritt für alle!

Wir möchten, dass jede und jeder die Gelegenheit hat, den VfR Aalen hautnah zu erleben – mit allem, was unseren Verein ausmacht: Leidenschaft, Zusammenhalt und echtem Ostalb-Geist.

„Wir möchten zeigen, dass der VfR Aalen mehr ist als nur Fußball“, sagt unser Präsident Michael Schäfer. „Wir präsentieren uns mit unserem neuen Gesicht – nahbar, bodenständig und attraktiv. Der VfR soll ein Verein für alle auf der Ostalb sein.“

Freut euch auf einen Tag voller Begegnungen, Fußballatmosphäre und kulinarischer Spezialitäten aus der Region. Ob Fans, Familien oder einfach Neugierige – alle sind willkommen, mit uns zu feiern, zu genießen und die Gemeinschaft zu erleben, die unseren Verein so besonders macht.

Kommt vorbei, bringt Freunde mit und zeigt gemeinsam mit uns:

#SchwarzWeißFürImmer – Die Ostalb ist schwarz weiß!

Fußballbezirk Enz/Murr Das teilt der Fußballbezirk mit: Urteil des Sportgerichts Enz/Murr zur Kreisliga B Das Sportgericht Enz/Murr hat den Einspruch des TV Aldingen gegen die Wertung der Partie TV Aldingen III gegen 07 Ludwigsburg Fußball/SGV Freiberg Fußball II vom 28.09.2025 (wir hatten darüber berichtet) geprüft. Nach Sichtung der vorliegenden Fotos und Chats sowie Würdigung der Stellungnahmen steht für das Sportgericht Enz/Murr fest, dass im Team von 07 Ludwigsburg Fußball/SGV Freiberg Fußball II ein Spieler ohne Spiel- und Teilnahmeberechtigung unter einem anderen Spielerpass eingesetzt wurde. Zudem handelt es sich bei diesem Spieler um einen noch gesperrten Akteur. Das Spiel vom 28.09.2025 wird daher, abweichend vom ursprünglichen Endstand, mit 3:0 Toren und 3 Punkten für den TV Aldingen III als gewonnen, sowie mit 0:3 Toren und 0 Punkten 07 Ludwigsburg Fußball/SGV Freiberg Fußball II als verloren gewertet. Zusätzlich wurde gegen den Verein eine Geldstrafe verhängt.

Der Verein kann gegen dieses Urteil noch Einspruch einlegen.

Fußballbezirk Nordschwarzwald Das teilt der Fußballbezirk mit: Schulung für Turnieraufsicht im Fußballbezirk Nordschwarzwald gut besucht Der Fußballbezirk Nordschwarzwald bietet seinen Vereinen regelmäßig Schulungen für die Turnieraufsicht an. Da es Aufgabe der Vereine ist, eigene Turnieraufsichten zu stellen, organisiert der Bezirk entsprechende Lehrgänge, um die Verantwortlichen optimal auf ihre Aufgaben vorzubereiten. Bezirksvorsitzender Wolfgang Ottmar lädt dazu regelmäßig Vereine aus dem gesamten Bezirk ein. So fand in dieser Woche erneut eine sehr gut besuchte Schulung mit insgesamt 48 Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Sportheim des ASV Bildechingen statt. Alle Anwesenden zeigten großes Interesse und erhielten am Ende ihr offizielles Teilnahmezertifikat. „Ich freue mich sehr über das große Interesse und die aktive Beteiligung", betonte Wolfgang Ottmar im Anschluss an die Veranstaltung. „Wenn weitere Vereine Bedarf haben, komme ich gerne auch zu ihnen, um vor Ort Schulungen durchzuführen." Aufgrund der positiven Resonanz sind künftig weitere, regional angepasste Schulungen im Bezirk Nordschwarzwald geplant. Der Bezirk möchte damit sicherstellen, dass alle Vereine über geschulte Turnieraufsichten verfügen und die Organisation von Turnieren weiterhin reibungslos abläuft.

