Besondere Aktion des Kreisligisten Trikotsatz des FSV Weiler zum Stein landet in Gambia.

Allerdings bei einem alten, gut erhaltenen Trikotsatz der ersten Mannschaft hat sich der FSV zusammen mit seinem Spieler Sulayman Ceesay etwas ganz besonderes ausgedacht. Bei seinem Heimaturlaub zu seiner Familie nach Gambia besuchte er auch sein alte Mannschaft mit dem Namen „Kuuteh Jonbulu Kafo“, die in einer unteren Liga in Gambia spielen.

Das Team aus Sulaymans Heimatdorf Kantong Kunda ist ihm als ehemaliger Spieler und weil seine zwei Brüder auch dort mitspielen bekannt. Die Mannschaft hat sich sehr über die „neuen“ und qualitativ guten Trikots gefreut - endlich ein einheitliches Auftreten, dass den Teamgeist der Mannschaft neue Kraft verleiht. Sulayman war insgesamt drei Wochen in Gambia und der FSV freut sich sehr über die tollen Fotos und Einblicke in seine Heimat.

