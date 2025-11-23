Besinnlich ist erst an Weihnachten

Auf schwierigen Platzverhältnissen und unter Leitung eines Schiedsrichtergespanns kamen die Gäste nach einer Abtastphase zunächst besser ins Spiel. Trafen nach 12 Minuten sogar den Pfosten. Die erste Großchance für Platten nach 23 Minuten, als Minderlittgen erst auf der Linie retten konnte. Jetzt waren beide Mannschaften voll in der Partie und es wurde um jeden Zentimeter gekämpft. Die Führung für die Gäste fiel in der 35. Minute per Foulelfmeter. Lieser verwandelte in die linke Ecke. Der an diesem Tag generell bärenstarke Dominik Klein im Plattener Tor war hier chancenlos. Mit jeweils einer vergebenen weiteren Chance auf jeder Seite gingen die Teams letztendlich zur Pause, in der auch der gemeldete Schneefall einsetzte.

Auf Elsenborn kam es nach Entscheidung der Kreisspruchkammer zum Wiederholungsspiel. Die Vorgeschichte wurde lange genug erzählt, daher gehen wir auf Verletzungen, Türen und sonstiges nicht mehr ein. Mit einer Ausnahme: Kai Licht, tragische Figur der ersten Partie verfolgte zum ersten Mal wieder eine Partie des TuS vor Ort. Schon vor Beginn die schönste Nachricht des Tages!

Nach dem Seitenwechsel vergab zunächst Hau für Minderlittgen eine höhere Führung. Doch dann legte Platten den Schalter um und riss das Spiel an sich. 49, Minute, feiner Spielzug über die rechte Seite, Hereingabe von Steinbach und in der Mitte verwandelt Lichter kunstvoll zum Ausgleich. Jetzt brannten nicht nur am Weihnachtsbaum die "Lichter", sondern auch die Tribüne auf Elsenborn. Und unsere Mannschaft ließ sich von der Stimmung anstecken. 59. Minute, Güth springt in einen Ball der Gäste und bereitet sich die Aktion somit quasi selber vor, ist auf und davon, zieht in den Strafraum, umkurvt den Torwart und verwandelt zum 2:1. Jetzt brannte alles. Kurz darauf, erneut Güth, Abschluss aber knapp am langen Pfosten vorbei. Nun häuften sich die Chancen für den TuS, leider blieben sie allesamt ungenutzt. Was fehlte nun noch um die Stimmung anzuheizen? Richtig, Farbe. 79. Minute, Güth macht sich auf den Weg zum Tor, wäre auch durch gewesen, wird aber von Krischel gestoppt der infolge dessen mit gelb-rot den Platz verlassen musste. Momente später, Rudelbildung, Shuklin hatte Ball und Gegner gespielt. Proteste, rot für Shuklin und gelb-rot für Braun. Nun also 10 Plattener gegen 9 Gäste. Es begann die Nachspielzeit, Rückpass von Minderlittgen, aufgenommen vom Torwart im Strafraum. Indirekter Freistoß für Platten der aber nichts einbrachte. 94. Minute, nochmal Freistoß für Minderlittgen aus dem Halbfeld. Ganz ganz lang steht Merges und verwandelt aus der Drehung in den langen Winkel.

Und dann war Schluss. Wie auch im ersten Spiel trennten sich beide Mannschaften 2:2. Tendenziell für Minderlittgen ein Punktgewinn, für Platten zwei verlorene Punkte. Unsere Mannschaft legte insbesondere in der zweiten Hälfte alles an Herz und Leidenschaft auf den Platz was ging. Somit wäre ein Sieg auch verdient gewesen. Die Fans honorierten die Leistung in jedem Fall mit dem verdienten Applaus. Mit diesem Bericht verabschieden wir uns in die Winterpause. All unseren Fans wünschen wir schöne Feiertage und schon jetzt alles Gute für das kommende Jahr. Wir sehen uns in drei Monaten auf Elsenborn wieder.....