Besim Miroci übernimmt beim SV Egg

Besim Miroci ist der neue Trainer beim Süd-Bezirksligisten SV Egg. Am Dienstagabend leitete der 50-Jährige zum ersten Mal eine Übungseinheit mit der Mannschaft, am Sonntag (14 Uhr) feiert er im Auswärtsspiel beim TV Weitnau seine Punktspiel-Premiere als Verantwortlicher bei den Unterallgäuern.

SVE-Abteilungsleiter Mike Sieber ist froh darüber, dass die Suche nach einem Nachfolger für Thomas Fackler, der vor wenigen Wochen aus persönlichen Gründen zurückgetreten war, nun erfolgreich zu Ende gegangen ist. Er sagt: „Das war in einer Phase der Saison, in der nur wenig Trainer verfügbar sind, nicht einfach. Umso glücklicher sind wir, dass wir mit Besim Miroci einen so routinierten Mann für uns gewinnen konnten.“

Miroci war eigentlich als Cheftrainer mit dem Landesligisten TSV Schwabmünchen in die Saison gestartet, musste aber zu Beginn der Vorbereitung gehen. Zuvor stand er bei der zweiten Mannschaft und der U19 des FC Memmingen an der Seitenlinie. Weitere Trainerstationen waren der FC Loppenhausen und der SV Schöneberg. Als Spieler lief er unter anderem für den TSV Mindelheim und den TSV Krumbach höherklassig auf.