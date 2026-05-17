Besigheim weiter Zweiter, Pflugfelden knackt die 300 Gegentore

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Für TSV Münchingen war dieses torlose Remis ein Rückschlag im Rennen um die Vizemeisterschaft. Nach der herben 0:5-Niederlage bei SV Germania Bietigheim sollte die Reaktion folgen, doch gegen FV Löchgau II blieb die Offensive ohne Durchschlagskraft. So stand am Ende ein 0:0, das vor allem in der Tabelle schmerzt. FV Löchgau II nahm dagegen einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf mit. Die Gäste, die weiter ein kleines Wunder brauchen, hielten den Favoriten vom Tor fern und verbesserten sich auf 29 Punkte. Münchingen steht nun bei 47 Zählern und musste mit ansehen, wie mehrere direkte Konkurrenten vorbeizogen oder davonzogen.

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FC Marbach hielt dem Druck stand und sammelte drei enorm wertvolle Punkte im Kampf um Rang zwei. Lange blieb die Partie eng, ehe Alessio Iaciancio in der 60. Minute das 1:0 erzielte. Als Burak Yalman in der 76. Minute auf 2:0 erhöhte, schien die Entscheidung gefallen. Doch SV Salamander Kornwestheim gab sich nicht geschlagen. Stefano Nicolazzo verkürzte in der 90.+1 Minute auf 2:1 und sorgte noch einmal für Nervosität in der Schlussphase. Mehr ließ Marbach aber nicht mehr zu. Mit nun 49 Punkten bleibt der FCM mitten im Verfolgerfeld, während Kornwestheim bei 42 Zählern stehen bleibt und den Anschluss nach oben ein Stück weit verlor.

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TASV Hessigheim hat sich mit einem überzeugenden Heimsieg weiter im erweiterten Kreis der Relegationsjäger gehalten. Vor der Pause brachte Lukas Heusel die Gastgeber in der 45. Minute mit 1:0 in Führung. Schon zuvor hatte TSV Schwieberdingen die große Chance zum Ausgleich oder gar zur Führung vergeben, als Fabio Morello mit einem Foulelfmeter am Torwart scheiterte. Nach der Pause baute Ioan-Vasile Aparascai den Vorsprung in der 63. Minute auf 2:0 aus. Francesco Masso verkürzte zwar in der 66. Minute auf 2:1, doch Maik Kheim stellte in der 83. Minute den alten Abstand wieder her. Bitter für Schwieberdingen: Ebenfalls in der 83. Minute sah Elias Sigel Gelb-Rot. Hessigheim steht nun bei 42 Punkten, Schwieberdingen bei 33.

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TSV Merklingen erwischte den besseren Start und ging durch Dzanan Mehicevic bereits in der 8. Minute mit 1:0 in Führung. Doch TV Aldingen zeigte die Reife einer Mannschaft, die im Rennen um Platz zwei nicht nachlassen will. Steven Manuel Hirschfeld glich in der 34. Minute zum 1:1 aus und brachte die Gäste zurück in die Spur. In der zweiten Halbzeit blieb die Partie offen, bis Sebastian Pütz in der 72. Minute das 1:2 erzielte. Dieser Treffer hatte großes Gewicht: Aldingen schob sich auf 51 Punkte und bleibt damit direkt hinter Besigheim. Merklingen bleibt bei 37 Zählern und verpasste die Gelegenheit, sich selbst noch einmal ins Blickfeld des oberen Mittelfelds zu schieben.

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Spvgg Besigheim hat im Rennen um die Vizemeisterschaft nachgelegt und einen wichtigen Auswärtssieg in Lomersheim eingefahren. Patrick Albert brachte die Gäste schon in der 14. Minute mit 1:0 in Führung. TSV Phönix Lomersheim reagierte schnell und kam durch Maximilian Stadler in der 22. Minute zum 1:1. Doch die Antwort von Besigheim ließ nicht lange auf sich warten. Pascal Wolter traf in der 28. Minute zum 1:2 – und dieser Spielstand hielt bis zum Schluss. Für Besigheim ist das ein weiterer großer Schritt: Mit 52 Punkten ist der Tabellenzweite nun erster Jäger des Relegationsplatzes. Lomersheim bleibt bei 37 Punkten und hat im engen Verfolgerfeld weiter an Boden verloren.

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Der bereits feststehende Meister SV Germania Bietigheim erwischte den besseren Start. Jan Sonntag verwandelte in der 5. Minute einen Foulelfmeter zum 0:1. FSV 08 Bietigheim-Bissingen II antwortete vor der Pause ebenfalls vom Punkt: Angel Luis Camacho Román traf in der 41. Minute zum 1:1. Nach dem Seitenwechsel brachte Livio Falco Germania in der 65. Minute erneut nach vorn. Dann drehte der FSV die Partie in einer wilden Schlussphase. Deniz Namdar erzielte in der 83. Minute das 2:2, Ardit Abidinoski schoss die Gastgeber in der 90. Minute erstmals in Führung, ehe Bilal Ben Salem in der 90.+3 Minute das 4:2 folgen ließ. Germania bleibt trotz der Niederlage bei 65 Punkten, Bissingen II springt auf starke 44 Zähler.

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