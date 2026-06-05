Besigheim und Aldingen jagen den letzten großen Sprung

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Morgen, 16:30 Uhr TSV Merklingen Merklingen SV Germania Bietigheim SV Germania 16:30 PUSH

TSV Merklingen hat sich mit dem 2:2 in Besigheim zuletzt als unangenehmer Gegner gezeigt und dabei bewiesen, dass diese Mannschaft auch gegen ein Spitzenteam Widerstand und Qualität auf den Platz bringt. Mit 38 Punkten steht Merklingen in einer Zone, in der noch keine völlige Ruhe herrscht. Gerade deshalb bekommt dieses Heimspiel gegen den Meister zusätzliches Gewicht: Jeder Punkt kann am Ende Bedeutung bekommen. SV Germania Bietigheim reist als feststehender Meister an, hat beim 1:3 gegen TSV Phönix Lomersheim aber gezeigt, dass in der Schlussphase nicht mehr alles automatisch gelingt. Genau das macht diese Partie spannend. Germania will sich mit einem starken Abschluss verabschieden, Merklingen braucht vielleicht noch einen letzten großen Abend. Die Rollen sind verteilt, die Anspannung bleibt dennoch hoch.

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Morgen, 16:30 Uhr TSV Phönix Lomersheim TSV Phönix TSV Münchingen Münchingen 16:30 PUSH

TSV Phönix Lomersheim hat mit dem 3:1 beim Meister in Bietigheim für eines der auffälligsten Ergebnisse des vergangenen Spieltags gesorgt. Vor allem der doppelte Torschütze Tim Dettinger stand für einen Auftritt voller Mut und Konsequenz. Mit 40 Punkten kann Lomersheim die Saison nun mit Rückenwind beenden und im letzten Heimspiel noch einmal ein Zeichen setzen. TSV Münchingen dagegen verlor zuletzt unglücklich mit 1:2 gegen FSV 08 Bietigheim-Bissingen II und musste damit einen Rückschlag im Rennen um die obere Tabellenhälfte hinnehmen. Mit 47 Punkten ist die Saison dennoch stark, gerade für einen Aufsteiger. Dieses Spiel verspricht Intensität: Lomersheim kommt mit Euphorie, Münchingen mit dem Wunsch nach einer klaren Antwort. Ein offener, emotionaler Schlusspunkt liegt nahe. ---

FSV 08 Bietigheim-Bissingen II hat sich mit dem späten 2:1 in Münchingen auf 47 Punkte geschoben und damit eine bemerkenswert stabile Saison weiter veredelt. Im letzten Heimspiel geht es für die Mannschaft darum, diesen Eindruck zu bestätigen und sich mit einem überzeugenden Auftritt zu verabschieden. Das jüngste Erfolgserlebnis dürfte dafür die passende Energie geliefert haben. FV Löchgau II holte zuletzt beim 3:0 gegen TV Pflugfelden zwar drei Punkte, doch dieses Spiel hatte wegen des sicheren Abstiegs des Gegners nur begrenzte Aussagekraft. Mit 32 Punkten steckt der Aufsteiger weiter in einer Lage, in der jede Unsicherheit unangenehm bleibt. Gerade deshalb ist diese Partie wichtig. Löchgau II braucht Stabilität, Bissingen II will seine gute Runde mit Nachdruck abschließen. ---

Für NK Croatia Bietigheim ist die Lage prekär. Mit 29 Punkten steht die Mannschaft tief im Keller und muss weiter auf Hilfe und ein eigenes Erfolgserlebnis hoffen. Dass nur Pflugfelden sicher abgestiegen ist, hält die Hoffnung zwar theoretisch am Leben, doch die Ausgangslage bleibt düster. Ein Heimsieg im letzten Spiel wäre daher weit mehr als nur ein versöhnlicher Abschluss. SV Salamander Kornwestheim kommt nach dem klaren 5:0 gegen Pattonville mit breiter Brust. Vor allem die Art und Weise dieses Sieges zeigte, dass die Mannschaft die Saison nicht austrudeln lassen will. Mit 45 Punkten ist der Blick nach unten deutlich entspannter, aber ein lockerer Nachmittag wird das kaum. Croatia kämpft um Luft, Kornwestheim um einen starken letzten Eindruck. Das verspricht ein Spiel mit Schärfe. ---

SV Pattonville hat die schwere 0:5-Niederlage in Kornwestheim kassiert und steht nun mit 35 Punkten in einem Bereich, der noch nicht beruhigend ist. Im letzten Heimspiel muss die Mannschaft deshalb alles hineinwerfen, um die Saison nicht mit einem mulmigen Gefühl zu beenden. Gerade gegen einen direkten Konkurrenten bekommt jede Szene sofort zusätzliches Gewicht. TSV Schwieberdingen holte zuletzt beim 2:2 gegen Marbach immerhin einen Punkt, verpasste aber einen möglichen großen Schritt Richtung Beruhigung. Mit 34 Zählern ist die Lage sogar noch ein wenig angespannter als bei Pattonville. Genau das macht diese Partie so brisant. Beide Mannschaften schauen auf die Tabelle, beide spüren den Druck, beide wissen: Ein Sieg kann einen langen Sommer deutlich erträglicher machen. ---

Morgen, 18:00 Uhr TASV Hessigheim Hessigheim TV Aldingen TV Aldingen 18:00 PUSH

TASV Hessigheim steht mit 42 Punkten im gesicherten Mittelfeld, doch ganz ohne sportliche Spannung geht auch diese Mannschaft nicht in den letzten Spieltag. Das 3:1 gegen Schwieberdingen und die insgesamt stabile Saison haben gezeigt, dass Hessigheim gerade zuhause unbequem und gefährlich sein kann. Für den Gegner ist das eine unangenehme Adresse zum Schluss. TV Aldingen lebt nach dem dramatischen 3:3 gegen Heimsheim weiter im Rennen um den Relegationsrang. Der Punkt nach 1:3-Rückstand war ein Lebenszeichen, aber eben kein voller Befreiungsschlag. Mit 52 Punkten muss Aldingen gewinnen und zugleich auf Hilfe hoffen, um noch an Besigheim vorbeizuziehen. Diese Mischung aus Hoffnung und Zwang macht das Spiel zu einem der emotionalsten des letzten Spieltags. ---

Morgen, 18:00 Uhr TSV Heimsheim Heimsheim Spvgg Besigheim Besigheim 18:00 PUSH