Besiegt der VfB Aßlar im Livespiel seinen „Steindorf-Fluch“?

Wetzlar. Zugegeben, einen handfesten „Fluch“ werden die Fußballer bei A-Ligist VfB Aßlar nicht mit dem Kontrahenten vom TSV Steindorf verbinden. Und doch: Die zwei Niederlagen gegen die Wetzlarer Vorstädter aus der vergangenen Saison (1:3 und 0:3) taten weh – weil am Ende Steindorf in die Aufstiegsrelegation ging und die Elf von Trainer Gökhan Olcay alle Chancen verspielt hatte. An diesem Sonntag (ab 15 Uhr live bei unseren Kollegen von mittelhessen.de im Stream) heißt es nun: neue Runde, neues Glück. Denn das Wort „Revanche“ nimmt VfB-Coach Olcay nicht in den Mund. Lieber betont er die Entwicklung, die seine Mannschaft seit dem letzten Aufeinandertreffen im März gemacht habe.