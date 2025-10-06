Besiegdas holt ersten Saisonsieg, FCM-Reserve marschiert weiter

In der Humanas-Verbandsliga der Frauen rollte am Sonntag wieder der Ball. Die beiden Begegnungen in Halle, darunter das Spitzenspiel, müssen zwar zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden. Dennoch wurde dreimal gespielt - und dreimal gewann das Heimteam.

Die U23 des 1. FC Magdeburg marschiert in der Humanas-Verbandsliga weiter. Am Sonntag landete das Team von Leonie und Lisa Grünwald mit dem 5:0-Heimerfolg über Aufsteiger SV Blau-Weiß Dölau den fünften Sieg im fünften Spiel. Mit der Maximalausbeute und einer beeindruckenden Tordifferenz von 32:4 thront die FCM-Reserve an der Tabellenspitze.

Jeweils zehn Treffer waren in den vergangenen beiden Testspielen zwischen der SG Einheit Halle und der FSG Irxleben/Niederndodeleben gefallen. Wer sich allerdings auf ein torreiches Duell am Sonntag gefreut hatte, wurde enttäuscht. Aufgrund der Witterung wurde die Begegnung kurzfristig abgesagt. Neuer Spieltermin ist der 26. Oktober um 14 Uhr.

Nach dem beachtlichen Aufritt im Heimspiel gegen den Halleschen FC (0:2) hatten die Wernigeröder REDS einen erneuten Anlauf auf die ersten Punkte der Saison gestartet - allerdings ohne Erfolg. Beim SV Allemannia Jessen musste sich das Schlusslicht am Sonntag mit 0:4 geschlagen geben. Für die Jessenerinnen war es nach dem 5:2-Erfolg bei Neuling SV Germania Hergisdorf der zweite Sieg in Folge.

Für die Fußballerinnen des SSV Besiegdas Magdeburg war es ein Saisonstart, wie sie ihn aus den vergangenen Jahren nicht kannten. Mit zwei Niederlagen - 0:2 gegen den Halleschen FC, 1:7 gegen den FCM II - startete der mehrfache Landesmeister in diese Spielzeit. Am Sonntag nun holten die Magdeburgerinnen ihren ersten Sieg. Angeführt von Doppelpackerin Marie Oerlecke gelang ein 5:1-Heimerfolg über den SV Germania Hergisdorf. Bei diesem lagen die Grün-Gelben schon nach fünf Minuten mit 2:0 vorne.

Sa., 15.11.2025, 14:00 Uhr Hallescher FC HallescherFC SG Union Sandersdorf Sandersdorf 14:00 PUSH

Das Duell zwischen dem Halleschen FC und der SG Union Sandersdorf sollte das Highlight des fünften Spieltags sein. Dieses wird allerdings zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden. Die Partie wurde aufgrund von "zahlreichen Krankheits- und Verletzungsfällen" bei Union kurzfristig auf den 15. November verschoben. "Ein großes Dankeschön an den HFC für die gute Kommunikation und das Entgegenkommen", richteten die Sandersdorferinnen via Social Media an den amtierenden Landesmeister.

